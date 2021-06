CORONAVIRUS – Sono 258 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia

4.105 i tamponi molecolari processati

Sono 258 i nuovi casi registrati nel bollettino del 31 maggio, a fronte di 4.105 tamponi molecolari processati.

Nonostante i numeri non siano preoccupanti, la Sicilia è al secondo posto tra le regioni d’Italia per numero di nuovi casi, dietro solo alla Campania. In calo il tasso di positività, che passa dall’8% di ieri al 6,3%. Il tasso è stabile tenendo conto anche dei test antigenici, al 2,3%.

Continua a scendere il numero dei positivi al Covid ricoverati in ospedale: sono 534 in totale (15 meno di ieri), di cui 59 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a domenica, con 2 nuovi ingressi del giorno).

I guariti del 30 maggio sono 201, mentre le vittime sono 8 (domenica erano state 5).

Nessuna provincia fa registrare un numero di contagi a tre cifre: Palermo torna a superare Catania, con 90 casi giornalieri, mentre se ne contano 87 nella provincia etnea. Poi 25 nella provincia di Messina, 22 a Siracusa, 15 a Ragusa, 10 ad Enna, 7 a Trapani, 2 a Caltanissetta ed infine nessun nuovo caso ad Agrigento.