Per gli esperti l’unica strada possibile è il lockdown. Il mix tra variante Omicron e Delta ha messo sotto scacco la sanità siciliana, nonostante oltre l’80 per cento della popolazione sia vaccinata. “Ma solo l’1,5 per cento degli immunizzati finisce in ospedale. Se non ci fossero i non vaccinati, avremmo l’80 per cento in meno di ricoverati in Terapia intensiva e il 70 per cento in meno in area medica. Se al contrario fossimo tutti i vaccinati, non ci sarebbe pressione in corsia e non sarebbe necessario riconvertire posti letto sottraendoli all’assistenza dei malati non-Covid”, spiegano alcuni componenti del Cts. Gli esperti bocciano l’ultima circolare della Regione che prevede che il tracciamento venga eseguito solo con tampone antigenico rapido, senza necessità di conferma del molecolare, anche per i ricoveri in ospedale. Dal 6 gennaio basta un test rapido positivo per le nuove diagnosi e la fine della quarantena. Solo chi risulta negativo al primo test ma è sintomatico, deve ripetere il tampone, rapido o molecolare, dopo quattro giorni. Una decisione suggerita dai tre commissari provinciali Covid, con il parere positivo della consulente regionale per la diagnostica Francesca Di Gaudio, per evitare di tenere prigioniere migliaia di persone isolate a casa in attesa dell’esito del molecolare. Solo a Palermo, sono 8 mila coloro che hanno concluso il periodo di quarantena e attendono di essere “liberati”.