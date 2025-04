DAI CUNTI ALLE STORIE DEI NEBRODI – Una vacanza alternativa all’insegna della scrittura creativa

A San Salvatore di Fitalia dal 30 maggio al 1 giugno 2025 con Tea Ranno.

Il centro nebroideo ospiterà, dal 30 maggio al 1 giugno 2025, un’esperienza unica: una vacanza alternativa all’insegna della scrittura creativa, organizzata dall’Associazione Culturale Turistica PEGASO in collaborazione con il gruppo CASTELLO DI CARTA e la Casa Editrice KIMERIK.

Un borgo ricco di fascino e cultura

San Salvatore di Fitalia, definito dagli arabi “l’isola nell’isola”, è un piccolo gioiello immerso nel verde. Le sue piazze, accoglienti come salotti all’aperto, si affacciano su panorami mozzafiato che spaziano dalla vallata del Fitalia fino all’azzurro del Mar Tirreno, con le isole Eolie all’orizzonte. Le vie del borgo, intrecciate tra vicoli e scalinate, sono impreziosite da un Museo Diffuso, fatto di murales, statue in ferro battuto e saracinesche dipinte in stile pop art, che donano al paese un’atmosfera magica e senza tempo.

Un’esperienza immersiva nella scrittura creativa

Durante il soggiorno, i partecipanti avranno l’opportunità di seguire un laboratorio di scrittura creativa tenuto dalla scrittrice Tea Ranno. L’obiettivo è quello di raccogliere spunti, leggende e aneddoti locali per poi trasformarli in racconti originali. Nei dieci giorni successivi alla vacanza, gli aspiranti scrittori potranno elaborare i propri testi e partecipare a un concorso letterario.

I racconti selezionati verranno pubblicati dalla Casa Editrice KIMERIK e premiati in una cerimonia ufficiale nel Palazzo del Consiglio di San Salvatore di Fitalia, alla presenza delle autorità locali.

Un programma ricco di attività

La vacanza-studio prevede un programma intenso e coinvolgente:

Venerdì 30 maggio 2025

Ore 16:00: Arrivo e sistemazione nelle case vacanza

Ore 18:00: Visita guidata del borgo

Ore 20:00: Cena in pizzeria e socializzazione tra i partecipanti

Sabato 31 maggio 2025

Ore 9:00-13:00: Laboratorio di scrittura con Tea Ranno

Ore 13:00: Pranzo in trattoria

Ore 17:00: Escursione a Rocca Pietra Giuda e apericena al tramonto

Domenica 1 giugno 2025

Ore 9:00-12:00: Seconda sessione del laboratorio di scrittura

Ore 12:15: Passeggiata tra i noccioleti fino a San Biagio

Ore 13:30: Pranzo agreste in una casa di campagna

Ore 18:00: Partenza

Un’opportunità per tutti gli amanti della scrittura

Il costo complessivo dell’esperienza è di 170 euro e comprende i corsi di scrittura, le visite guidate, il pernottamento e i pasti.

L’iniziativa è riservata ai soci dell’Associazione PEGASO, con un tesseramento annuale di 10 euro. Per garantire un’esperienza di qualità, il numero massimo di partecipanti è fissato a 20 persone.

Per iscriversi, è necessario inviare una richiesta all’indirizzo email pegasoturismo@gmail.com e versare un acconto di 50 euro.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella scrittura, nella storia e nella natura di uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia!