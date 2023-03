DELVENTO – Al RetroNouveau di Messina

DELVENTO Live in band il 09 aprile 2023 – Ingresso 5 euro

In occasione dell’ imminente uscita dell’ Ep VENTO PIANO di Jacopo Delvento, Testa Riccia Dischi e Art Show di Arturo Morano in collaborazione con Tuma Records e RetroNouveau presentano: DELVENTO live in Band.

L’evento avrà luogo nella mistica cornice del RetroNouveau di Messina giorno 9 aprile 2023 e vedrà impegnata tutta la scena artistica Messinese. L’apertura porte infatti, prevista alle ore 20:00, sarà accompagnata da Into the Dream, una mostra d’arte curata dall’artista Valeria Macadino e dall’orafa cerista Monica Russo (Quzi), e dalla proiezione di fumetti animati a cura del visionario writer e Creator Leonardo Mercadante. Ci sposteremo poi sul Palco dove Tuma Records presenterà per l’occasione il progetto Tuma Stories, che vedrà protagoniste alcune tra le band promosse dalla giovane etichetta indipendente, attraverso una serie di performance multidisciplinari nate dall’incontro tra musica e scrittura creativa, e i Whipped Dream Esordiranno con il loro promettente progetto cantautorale; Tra un Opening Act e l’altro gli Artisti prenderanno parte a un Talk curato da Laura Lipari. Tutti Caldi alle ore 22:00 per DELVENTO che si esibirà per la prima volta in Band e porterà in anteprima eccezionale sul Palco del RetroNouveau il suo Ep VENTO PIANO . Seguirà infine il dj set a cura di Davide Patania.

Tutto l’evento, dall’allestimento alla fine, verrà registrato e trasformato in un Podcast all’ interno della Podzine Ituoigelatinipreferiti a cura di Alessandra Mammoliti.

A questo appuntamento sarà possibile acquistare IL CD (Stampato in 50 uniche copie Numerate) del VENTO PIANO EP in Anteprima Assoluta, prima dell’uscita ufficiale su tutte le piattaforme streaming il 28 Aprile. Il Disco Conterrà tutti i brani DELVENTO usciti da Giugno 2022 più un Brano Inedito intitolato L’Isola Verde|Blu, Brano con il quale DELVENTO ha voluto trascrivere in chiave Electro-Folk il forte legame con la sua Terra, La Sicilia.

Bio

Delvento, cantautore/produttore, che sembra non riconoscere i confini del susseguirsi degli stili e del passare delle ere, prende in prestito qualsiasi impulso o sensazione gli si presenti sul cammino mischiando così elementi personali, impersonali, storie di gente e stili musicali al fine di creare Musica Intima e non soggetta allo scorrere del tempo. Inizia lo studio della chitarra in giovane età e contemporaneamente trova nella scrittura un’enorme fonte di emancipazione emozionale.

Mostra D’arte

Into The Dream, Cosa sarebbero i sogni se la realtà non esistesse? La mostra d’arte a cura di Valeria Macadino e Monica Russo(Quzi) uno sguardo nostalgico nei confronti di ció che è stato, attualizzato dalla coscienza del presente, rispecchiando il mondo onirico delle artiste, rendendolo tangibile ed eterno.

Performance Leonardo Mercadante

Piano, Kalergi! Di Leonardo Mercadante; Dialogo virtuale, fittizio per la precisione, su tutto quello che avreste voluto sempre sapere su complotti, fiabe e cartoni animati ma non avete mai osato chiedere. Con la partecipazione straordinaria dello spettro del conte Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi. Dirige l’orchestra la proiezione bidimensionale dello scrittore (si fa per dire) Leonardo Mercadante

Tuma Stories

il progetto Tuma Stories, vedrà protagoniste alcune tra le band promosse dalla giovane etichetta indipendente (Tuma Records), attraverso una serie di performance multidisciplinari nate dall’incontro tra musica e scrittura creativa.

Whipped dream

Siamo un trio Funky Chill Hop che fonde diverse personalità e attitudini musicali, The Wipped Dream è la band che non ti aspetti al momento giusto, ma loro non lo sanno e continuano a chillare

DELVENTO Live in Band

Per la prima volta DELVENTO si esibirà sul palco del Retronouveau in una formazione tutta nuova e interpreterà in anteprima assoluta il suo nuovo Ep Vento Piano. In scaletta saranno presenti anche l’ Ep Gelso Nero e altri brani Inediti dell’artista.