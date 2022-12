DISABILITÀ – Leanza, lavorare per una Sicilia dalle due “i”

L’auspicio e l’impegno del vicepresidente della Commissione Sanità all’Assemblea regionale siciliana

“Mi sono insediato da poche settimane in Commissione Sanità, che comprende anche Salute e Servizi sociali. Oltre al lavoro che abbiamo intrapreso avverto il valore morale di chi ricopre questo incarico”. Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione Sanità dell’Ars Calogero Leanza (Pd), in occasione della ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’.

“È un aspetto centrale quello dell’assistenza ai cittadini con disabilità – riflette il deputato regionale – che non può essere affrontato come si è fatto fini troppo spesso in Sicilia, sul piano delle risorse, e che necessità, a mio parere, anche di un cambio di mentalità. Le persone con disabilità hanno bisogno sì di servizi di assistenza adeguati, ma anche di non sentirsi esclusi dalla vita pubblica e sociale perché, come ci ricorda il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ‘sono una risorsa per la comunità e la loro partecipazione alla vita della società è preziosa’.

“Io credo che le importanti parole del capo dello Stato debbano essere ben presenti nella nostra azione politica e amministrativa, prendendo esempio da quelle realtà e progetti che ci arrivano dal mondo associativo e del volontariato. Per quel che mi è possibile, dalla mia provincia al resto della Sicilia, la legislatura deve lavorare tanto per costruire un’Isola quanto più delle due “i” ovvero integrazione e indipendenza, princìpi che non hanno colori politici e ci devono vedere tutti impegnati seriamente a servizio delle esigenze dei nostri concittadini”, conclude l’onorevole Leanza.