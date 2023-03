ECCELLENZE SICILIANE – Maria Imbesi da protonotaro nella classifica Forbes under 30

Michele Isgrò con la foto Vogue approda sui giornali di Spagna e Francia

C’è una Sicilia viva, molto viva, rispettosa ma disincantata dagli stereotipi tradizionalisti che legano la nostra isola ad una immagine anacronistica, spesso poco prorompente rispetto al concept di un Mondo in rapidissima evoluzione dove farsi spazio diventa molto difficile ma non impossibile.

Oggi la strategia giusta è attrezzarsi per cambiare spesso la strategia, ci insegnava Zygmunt Bauman nel suo libro rivolto alla modernità liquida. Il liquido prende la forma del contenitore, per cui è necessaria una capacità di lettura nuova per riuscire a tenere il passo e districarsi nella giungla di potenziali concorrenti.

Il territorio messinese in questi giorni regala due esempi di personaggi che in qualche modo hanno interpretato i concetti di Bauman, conquistando e trasferendo nella comunicazione internazionale l’essenza di una tenacia che rende lustro anche alle loro comunità di origine. Due storie personali diverse, due settori totalmente diversi ma due intraprendenze confluenti: concretezza e determinazione.

Maria Imbesi originaria della frazione Protonotaro di Castroreale è stata inserita nella classifica di Forbes tra le eccellenze italiane under 30 con una foto a pagina intera nel numero di marzo di Forbes, edizione italiana del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle.

“Quando il tempo scorre, tu corri più veloce” è il motto che Maria Imbesi ha scelto per il suo portfolio in Digital Magics primo acceleratore di startup italiano in cui lavora con il ruolo di deal manager, e dove si occupa di modelli di investimento, con solide competenze legali e finanziarie e al contempo del program director Magic Mind sull’intelligenza artificiale.

Ogni anno le classifiche di Forbes raccontano il successo in tutte le sue forme. Dai Billionaires di Forbes, le persone più ricche del mondo, fino ai giovani talenti degli Under 30 e tanto altro. Una sezione speciale è dedicata agli elenchi di Forbes Italia sulle figure leader nel nostro Paese dove appunto è stata inserita la giovane Maria Imbesi.

Su un altro versante ad alimentare nuova comunicazione per territorio è ancora una volta Michele Isgrò con la Foto Vogue di Novara di Sicilia. La notizia apparsa nei giorni scorsi sulle testate giornalistiche siciliane è stata captata, tradotta e ripubblicata da alcuni giornali italo-europei, come ItalyPress24 in Spagna, Francia e Germania generando ulteriore promozione per il paesino siciliano e consolidando visibilità, determinazione e sinuosa capacità comunicativa dell’Autore. “In qualsiasi settore bisogna essere prima di tutto grandi osservatori ed avere la capacità di un rinnovamento continuo. La mancanza di uno schema progettuale difficilmente porta a risultati, non è un caso se la foto della Rocca di Novara di Sicilia è apparsa prima sul sito del prestigioso magazine di moda e costume mondiale, poi scelta dalla pagina social Visit Sicily dell’Assessorato Turismo della Sicilia ed oggi presente su alcuni siti europei. Apparentemente sembra tutto un caso e sembra ruotare tutto intorno ad una foto, che può essere più o meno bella, più o meno gradita ma di fatto si tratta solo di un mezzo, individuato per espletare una strategia che riassume una sequenza di step ed esperienze vitae affollate da un panorama di interessi e sempre pronti al cambiamento con consapevolezza” dice Michele Isgrò che nel frattempo ha prodotto nuove immagini di successo scelte dal prestigioso magazine mondiale.