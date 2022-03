ELEZIONI A PIRAINO – L’avvocato Cipriano c’è!

RESTO IN CAMPO PER IL MIO PAESE!

Sono stati giorni di attenta riflessione, di accurata valutazione ed intensa meditazione.

In un comunicato stampa affidato ai social Salvatore Cipriano si presneta ufficialmente.

la nota

Mi sono confrontato con i miei affetti più cari, mia moglie, i miei collaboratori, il gruppo politico che, ad oggi, mi onoro di rappresentare. Ho parlato con gli amici di sempre, con tutti i concittadini che, giornalmente, da decenni, incontro tra le vie del mio paese.

Mi sono confrontato su metodi, sulle idee, i progetti, ma soprattutto sulle aspettative e le speranze che nutro, anzi abbiamo e speriamo tutti, per il futuro della nostra Piraino!

Tutti mi hanno incoraggiato!

Un incoraggiamento che mi dà una forza incredibile e testimonia la bontà e la coerenza del percorso politico intrapreso in questi anni.

“…forte declino…con un’economia agonizzante…”

Quando, poi, ho avuto contezza della partecipazione, nell’imminente competizione elettorale, del gruppo politico che, ad oggi, amministra il nostro paese e che, per sentimento diffuso, ha spinto Piraino in un “…forte declino…con un’economia agonizzante…”, allora, più di prima, con forte senso di responsabilità, ho avvertito la necessità di spezzare quella continuità amministrativa povera di idee e di fatti degli ultimi tempi.

contro un sistema autoreferenziale

Quindi, la decisione di propormi come alternativa ad un “sistema autoreferenziale”, dove l’opportunità di pochi è stata preminente rispetto al bene di tutti.

Un sistema incapace di garantire persino i servizi ordinari ed essenziali e che si è mostrato privo delle più elementari capacità di programmazione, per non parlate di attuazione.

Oggi, più che mai, ho la consapevolezza di poter contare su una crescita personale e politica frutto di anni di presenza, impegno, dedizione e passione.

Né alleanze strane, né inciuci, né compromessi.

Sono con Piraino e per Piraino!

Ho sempre operato per il mio paese, diventando a tratti pungolo di amministratori assenti, una sorta di stimolatore di azioni amministrative.

In questi anni ho assolto diligentemente il mio compito di Consigliere: ho vigilato, ho richiesto interventi, proposto iniziative, così da essere portavoce dei bisogni della gente, in maniera trasversale, senza distinzioni.

Ho sempre fatto del mio meglio per tenere fede a quel giuramento prestato nei confronti dei Pirainesi!

ho osservato “strane” e “prevedibili” danze d’amore

In questi giorni, sono stato zitto, silente ad osservare “strane” e “prevedibili” danze d’amore; e girando tra i Pirainesi, quelli di giù e quelli di su, quelli lungo le fiumare, o distanti dal centro, ho avuto la chiara percezione che i miei Concittadini hanno compreso l’imbarazzo di quello che è accaduto, e ben percepiscono il possibile pericolo della continuità di una gestione amministrativa per lunghi tratti da dimenticare, dove progetti, finanziamenti, lavori pubblici, crescita sociale e occupazione sono elementi rimasti solo nei comunicati stampa.

Mi candido con la volontà di rompere vecchi schemi, già pronti a riemergere.

I maldestri abbracci di chi è responsabile del “degrado” politico-amministrativo e le favole che oggi si provano a raccontare, sono in realtà i peggiori incubi della nostra socialità.

Sono consapevole di poter contare su un gruppo che ha voglia di spendersi, col quale stiamo lavorando per costruire una lista senza pensare alla conta dei voti.

una squadra di governo

Coerentemente allo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto il nostro impegno politico, sto formando una “squadra di governo” forte, capace e coesa, che non sia soggetta a compromessi o promesse dell’ultima ora.

Una squadra che parte dal gruppo storico da sempre al mio fianco, arricchita da nuovi elementi di valore che hanno abbracciato il progetto comune, un gruppo dove vengono valorizzate competenze, esperienza e voglia di dare il proprio contributo al rilancio della nostra Piraino, anche sul piano comprensoriale.

Siamo in campo senza sé e senza ma, lontani dalle logiche del “privilegio” che hanno distinto la politica di questi anni, abbiamo – come sempre – un progetto chiaro per Piraino.

La mia è e sarà una candidatura unitaria per il nostro Paese.

Per un paese senza frazioni, dove non esistono bisogni di prima o seconda scelta, dove chi amministra deve avere ben chiare le priorità di chi ci vive…una PIRAINO PER TUTTI!!!

Ad maiora semper…Forza Piraino!