EMMA SCARAVILLI – E’ la nuova vicepresidente della Pro Loco di Patti

Una donna dedicata alla promozione del Territorio

La Pro Loco di Patti annuncia la nomina di Emma Scaravilli come nuova vicepresidente. A farlo è il presidente dell’associazione che opera per il potenziamento, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistico-culturali di Patti, NinoMilone.

Imprenditrice di successo e donna dal carattere vulcanico, Emma Scaravilli è da anni un punto di riferimento nel panorama locale per la sua dedizione alla promozione della cultura enogastronomica e dei beni culturali della nostra amata isola e del territorio.

La sua esperienza nel settore enogastronomico non si limita alla diffusione dei prodotti locali, ma si estende a un lavoro instancabile per l’esportazione delle eccellenze della nostra terra, portando i sapori e le tradizioni siciliane oltre i confini regionali e nazionali. Attraverso il suo impegno, la Scaravilli è riuscita a far conoscere le ricchezze del nostro territorio a un pubblico più ampio, contribuendo alla valorizzazione di un patrimonio culturale e gastronomico unico.

Ma l’opera di Emma Scaravilli non si ferma qui.

Oltre alla promozione del cibo e del vino, Emma è profondamente impegnata nella salvaguardia e nella valorizzazione della cultura classica e dei beni storici della nostra zona. Grazie a lei, sul territorio si è vista la rinascita nell’interesse per le sue radici storiche e artistiche, e Patti, con il suo ricco patrimonio archeologico e culturale, è diventata un centro sempre più riconosciuto per la sua bellezza e la sua storia.

La nomina di Emma Scaravilli come vicepresidente della Pro Loco rappresenta un passo significativo per l’associazione, che mira a rafforzare ulteriormente il legame con il territorio e a promuovere le sue eccellenze in maniera ancora più capillare e incisiva.

Aperte le iscrizioni per il nuovo anno

Grazie alla sua esperienza e al suo spirito di iniziativa, la Pro Loco si appresta a lanciare nuovi progetti per valorizzare il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico di Patti e della Sicilia, coinvolgendo sempre più la comunità locale.

Il presidente della Pro Loco, Nino Milone, ha espresso grande soddisfazione per questa nomina, sottolineando come Emma Scaravilli rappresenti il simbolo di una Sicilia attiva, creativa e ricca di risorse. Con il suo ingresso nella dirigenza, l’associazione potrà contare su nuove energie e su una visione proiettata verso il futuro, ma sempre saldamente ancorata alle tradizioni che rendono unica la nostra terra per realizzare quei progetti tesi anche alla diffusione della Storia della Città di Patti attraverso i suoi volti sfaccettati.