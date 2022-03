ENERGIA ELETTRICA – Tra domotica e impianti rinnovabili

Domotica e risparmio energetico

Attualmente si sente sempre più spesso parlare di energie rinnovabili e di domotica. Si tratta di mercati che oggi ricoprono un ruolo importantissimo, se non fondamentale, per quel che riguarda il presente dell’umanità e il futuro, dunque le generazioni a venire. Tutto ruota intorno al concetto di risparmio energetico, e ad uno stile di vita che possa finalmente dirsi pienamente sostenibile e rispettoso della natura e del pianeta che ci ospita. Vediamo quindi di scoprire alcune informazioni importanti su entrambi i mercati.

Domotica e risparmio energetico: i vantaggi

Si parte dalla domotica, e dalla sua definizione. Per domotica si fa riferimento alla scienza che applica le nuove tecnologie fra le quattro mura domestiche, basandosi su aspetti come la connessione al router di casa e l’automazione, oltre al controllo da remoto. I vantaggi riguardano principalmente la possibilità di risparmiare sui consumi energetici, il che va a beneficio non solo del nostro portafoglio, ma anche e soprattutto dell’ambiente. Altri vantaggi sono un aumento del livello di sicurezza in casa, e un incremento del livello di comfort per chi la abita.

Per quel che riguarda l’energia, attualmente anche i fornitori si stanno digitalizzando, dando la possibilità di monitorare i consumi tramite il proprio device. Infatti, valutando un’offerta luce tra quelle presenti sul mercato, ad esempio, si potrà utilizzare l’app per comunicare l’autolettura, attivare la domiciliazione e tanto altro ancora. In questo modo va da sé che, oltre ad avere un impatto minore sull’ambiente, si potranno ridurre anche i costi in bolletta, e di questi tempi non è un fattore da sottovalutare. Infine, è bene anticipare che il risparmio energetico deve comunque andare di pari passo con l’utilizzo di energia sostenibile e rinnovabile.

Energia sostenibile e rinnovabile: una panoramica

Per energia sostenibile e rinnovabile si fa riferimento a tutte quelle fonti inesauribili, in grado dunque di andare incontro al pianeta. Si parla ad esempio del fotovoltaico, insieme all’energia eolica, al geotermico e all’idroelettrico. Anche le biomasse figurano in questa lista, insieme ad altre nuove opzioni al momento in fase di studio e di approfondimento. L’obiettivo è arrivare entro il 2050 ad una completa copertura del fabbisogno energetico mondiale tramite le fonti di energia pulita e rinnovabile, sebbene vi siano ancora diversi chilometri da percorrere verso questo successo.

Se si considerano le fonti di energia rinnovabile al momento sulla cresta dell’onda, allora la corona va assegnata al fotovoltaico, con l’energia solare grande protagonista in Italia e non solo. Al secondo posto si trova l’energia eolica, seguita a ruota dall’energia idroelettrica e dall’energia geotermica, che chiude il quartetto di testa. Le biomasse seguono in quinta posizione, in compagnia di nuove opzioni come l’idrogeno e lo sfruttamento delle maree (energia marina). In sintesi, il futuro pare essere destinato verso queste fonti energetiche.