EOLIAN TRIO – Domenica 27 al Palacultura concerto per la Filarmonica Laudamo

Domenica 27 febbraio, alle 18, al Palacultura Antonello, importante appuntamento con la musica da camera. Nell’ambito della centunesima stagione concertistica 2021/2022 della Filarmonica Laudamo, protagonista sarà l’Eolian Trio, formato da Carmelo Dell’Acqua al clarinetto, Francesca Taviani al violoncello e Stefania Cafaro al pianoforte.

Il direttore artistico della Filarmonica Laudamo, Luciano Troja: “Una occasione imperdibile per ascoltare una splendida formazione che eseguirà dei capolavori assoluti della letteratura cameristica”.

Appuntamento con la grande musica da camera, domenica 27 febbraio al Palacultura Antonello alle ore 18, per la 101ª stagione concertistica della Filarmonica Laudamo. Protagonista sarà L’Eolian Trio, apprezzatissima formazione da camera costituita da Carmelo Dell’Acqua, clarinetto, Francesca Taviani, violoncello e Stefania Cafaro, pianoforte.

In programma musiche di Mozart, Beethoven e Brahms.

L’Eolian Trio è il risultato dell’incontro di tre musicisti di riconosciuta e raffinata esperienza e dal comune interesse per il repertorio cameristico.

La pianista Stefania Cafaro, la violoncellista Francesca Taviani e il clarinettista Carmelo Dell’Acqua hanno perfezionato la loro formazione musicale presso prestigiose accademie come l’Accademia Chigiana di Siena, il Mozarteum di Salisburgo, l’Accademia di Imola, la Scuola di Musica di Fiesole e con maestri quali Piero Farulli del Quartetto Italiano, il Trio di Trieste, Michele Campanella, Richard Stoltzman, Bruno Canino, Andrew Marriner, Antonio Ballista.

Hanno vinto numerosi premi in competizioni nazionali e internazionali fra cui il concorso “Alessandro Casagrande” di Terni, il “Franz Schubert” di Dortmund, il “Giovan Battista Pergolesi” di Napoli.

Carmelo Dell’Acqua, clarinetto. Ha studiato clarinetto a Palermo con Vittorio Luna. Dopo il diploma ha seguito corsi di perfezionamento con Richard Stoltzman, Gervase De Peyer, Antony Pay, Alfred Prinz, Andrew Marriner, Pier Narciso Masi, Rocco Filippini, Bruno Canino, Antonio Ballista presso prestigiose istituzioni come l’Accademia Chigiana di Siena, il Mozarteum di Salisburgo, l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola. È vincitore di 36 premi in vari concorsi nazionali e internazionali sia da solista che in formazioni cameristiche.

Carmelo Dell’Acqua ha eseguito più di trenta composizioni in prima esecuzione assoluta di Marco Betta, Aldo Clementi, Francesco Pennisi, Alessandro Solbiati, Giovanni Sollima, ecc. Ha registrato le musiche originali di Paolo Buonvino per la colonna sonora del film Il mio miglior nemico di Carlo Verdone, le musiche di scena composte da Marco Betta per Le troiane di Euripide (regia di Micha van Hoecke) e per Romeo e Giulietta di Shakespeare (regia di Lamberto Puggelli). Nel 2005 ha eseguito Company di Philip Glass nella nuova versione per ensemble di clarinetti: il brano è stato concertato ed eseguito per la prima volta nel corso di un incontro con il celebre compositore americano.

Si è esibito in molte città italiane a anche in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Germania, Gran Canaria, Olanda, Paraguay, Repubblica Ceka, Romania, Russia, Spagna, Ungheria.

Ha inciso per Rai Trade, Suvini-Zerboni, Minus Hebens, Classico Olufsen Copenaghen, City Records Milano, CIMS.

Sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Rai International, Rai Radio 3, Filodiffusione Nazionale, Radio Vaticana, Mittel Deutscher Rundfunk, TV Romania Demain.

Carmelo Dell’Acqua è docente di clarinetto presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.

Francesca Taviani, violoncello. Si è diplomata presso il Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma e ha proseguito il suo perfezionamento in Italia e all’estero con i maestri F. Strano, A. Baldovino, T. Wick e M. Drobinsky.

Molto interessata al repertorio cameristico ha seguito i corsi di P. Farulli presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove ha ottenuto per tre anni consecutivi il Diploma di Merito, del Trio Tcajkovski presso l’Accademia di Portogruaro, dove ha vinto il Primo Premio al Concorso per la migliore formazione cameristica, e del Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Si è classificata ai primi posti in Concorsi Internazionali di Musica da Camera (Concorso Scontrino di Trapani, Concorso Carlo Zecchi di Roma, Concorso Viotti di Vercelli, Concorso Città di Caltanissetta, Concorso Isola di Capri), e Nazionali (Premio Vittoria di Roma, Concorso Città di Campagnano) ed è risultata finalista al Concorso Internazionale Gui di Firenze.

Ha costituito il Trio Alibert, ha fatto parte del Quartetto di Roma, è stato primo violoncello dell’Officina Musicale e dell’Ensemble Aracoeli.

Svolge un’intensa attività concertistica nei principali teatri e sale da concerto italiane.

Vincitrice del Concorso per l’insegnamento nei Conservatori, è titolare della cattedra di Musica da Camera presso il Conservatorio ‘G. Martucci’ di Salerno.

Stefania Cafaro, pianoforte. Catanese, ha studiato con Agatella Catania e si è poi perfezionata con il M° Michele Campanella. A soli 16 anni ha vinto il 3° premio al Concorso Internazionale “A. Casagrande” di Terni; ha poi ottenuto il 2° premio al Concorso Internazionale “F. Schubert” di Dortmund ed al Concorso Internazionale “Viotti” di Vercelli e il 1° premio al Concorso Internazionale “Rina Sala Gallo” di Monza.

Ha suonato per alcune delle più importanti associazioni concertistiche e teatri italiani. Ha inoltre tenuto concerti in Europa, Asia e Stati Uniti.

Ha inciso un CD con musiche di Weber e, in duo con M. Campanella, un CD dedicato interamente a Brahms.

Molto attiva anche come camerista, è stata ospite delle Settimane Internazionali di Musica d’Insieme di Napoli, del Festival di Portogruaro e del Festival Spinacorona a Napoli. Collabora stabilmente con il violinista Daniele Orlando e con la Compagnia Zappalà Danza nel progetto “La Nona”, insieme al pianista Luca Ballerini.

Prossimi concerti:

Domenica 6 marzo 2022 ore 18, Palacultura Antonello

MARCO FUMO, pianoforte

«Il mio Morricone»

musiche di Ennio Morricone

Domenica 10 marzo 2022 ore 19, Palacultura Antonello

Accordiacorde, IX edizione

LAB PSL – LABORATORIO DI PIAZZA SCIENZA E LAVORO

Antonio Moncada, Carlo Cattano, direzione

musiche di Antonio Moncada, Carlo Cattano, Michael Moore e altri