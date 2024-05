EUROPEE 2024 – Francesco Calanna, venerdì, a Capo d’Orlando

Si è svolto a Barcellona.

Dice Calanna “abbiamo approfondito l’urgenza di forgiare in Sicilia una vera forza riformista” perchè le “prossime elezioni europee sono un momento cruciale per contrastare le correnti sovraniste, nazionaliste e populiste, e per evitare estremismi inutili. È il momento di confermare e rafforzare l’impegno riformista affinché possa realmente fare la differenza per la nostra Sicilia.”