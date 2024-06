EUROPEE – Germanà: la Lega in crescita

Soddisfatto del risultato elettorale il senatore Nino Germanà

“Voglio ringraziare più di 14.000 amici che ancora una volta mi hanno dato fiducia pur sapendo che la mia era una candidatura di “servizio”. Un fuori programma del quale vado orgoglioso e che ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo che ci eravamo prefissati, un seggio a Bruxelles per un siciliano della nostra squadra.

Non posso che dirmi soddisfatto del risultato elettorale che ha visto la Lega in crescita rispetto alle Politiche in tutta la Sicilia e in particolare nella mia città di Messina dove in meno di due anni siamo riusciti a doppiare il 3,60% registrato per il Senato raggiungendo ieri il 7,79% e l’8,47% se consideriamo il dato provinciale.

Noi cresciamo e il centro destra si conferma saldo e unito in Italia e in Sicilia. Se ho un rammarico è probabilmente legato ad alcune azioni di comunicazione non del tutto efficaci della società Stretto di Messina sul Ponte, con la conseguenza che tantissimi siciliani se pur favorevoli non credono davvero che si farà. Per fortuna entro fine anno i cantieri saranno aperti e alla fine di questa legislatura avremo già tre anni di cantiere alle spalle per dimostrare che le nostre non erano chiacchiere. Faccio i miei migliori auguri al nostro Raffaele Stancanelli e a tutti i siciliani eletti in Europa”.