EVA MANGANO – E’ Miss Orlandina ’25

Nell’incantevole cornice del Circoletto di Capo d’Orlando si è svolta la XXIX edizione del beauty contest più longevo dei Nebrodi.

Organizzato da sempre dalla Freedom Enterprise, club paladino coordinato da Ninì Sottile e patrocinato dalla Pro Loco cittadina presieduta dal dott. Salvatore Monastra e dal noto anchorman Franco Perdichizzi, la kermesse ha ottenuto un notevole consenso dagli invitati e dalla critica presente nella prestigiosa location dell’anfitrione Gianfranco Bottino.

Nel parterre-de-roi del settore hanno spiccato le presenze dei manager Salvatore Ginevra di Castelvetrano e Giuseppe Mulè di Licata.

La serata è stata presentata dal mattatore, regista e attore cinematografico Tony Morgan, premiato con una targa per il cinquantenario alla carriera; e dalla splendida mannequin barcellonese Giada Bucca, nota per aver sfilato ai fashion week milanesi per lo stilista Luca Martini.

Ha vinto il concorso la bellissima pin-up orlandina EVA MANGANO, 17 anni, alta 181 cm., capelli biondi e occhi marroni, col sogno nel cassetto di realizzarsi come modella e indossatrice e di laurearsi come professione. I suoi hobby: disegnare, sfilare e ballare. Il suo personaggio preferito è la regina delle passerelle Snejana Onopka. Le altre fasce sono state così assegnate la ventina di partecipanti provenienti da ogni parte dell’isola: Alessia Longetti, 17 anni di Torrenova (Me) “Miss Orlandina International”; Marika Salluzzo, 20 anni di Castelvetrano (Tp) “Miss Saracena”; Veronica Alioto, 25 anni di S. Agata M.llo (Me) “Miss Europe”; Maria Blanco, 16 anni di Tortorici (Me) “Miss Freedom Prov. ME”; Sharon Vitiello, 14 anni di Tortorici (Me) “Miss Glamour”; Miriam Lipari, 23 anni di Poggioreale (TP) “Miss Cinema”; Alice Bonsignore, 24 anni di Sciacca (AG) “Miss Platinum”; Annamaria Baratta, 21 anni di Brolo (ME) “Miss Estate Photogeny”; Martina Casciò, 15 anni di Castelvetrano (TP) “Miss Freedom in Tour”; Kelly Pinna, 13 anni di Capo d’Orlando (ME) “Miss Freedom Monella”; Helena Battaglieri, 16 anni di Gela (AG); Marilù Trovato di Capo d’Orlando (ME) “Miss Milady Over”. Premi speciali sono stati assegnati a: Serena De Blasio, 29 anni di Torrenova (ME) già “Miss Estate Orlandina ’21”; Giada Basile, 18 anni di Tortorici (ME) già “Miss Estate Orlandina ’23”; Anna Ruggirello, 13 anni di Trapani.

Il concorso ha avuto l’opportunità di avere assegnati diversi pass per la Finale Nazionale di “Miss Venere d’Italia” che si svolgerà dal 18 al 20 settembre p.v. a Cirò Marina in Calabria.

Momenti clou del programma sono certamente stati le uscite d’alta moda delle note stiliste santagatesi VERONICA MANCANI, da diversi anni ormai residente a Londra e MARIA ANGELA PILATO, che hanno raccolto un immenso successo dagli spettatori presenti al defilé.

Nel variegato contorno del fashion show hanno trovato risalto i giovani artisti: Mattia Lipari di Capo d’Orlando (ME) insignito del Premio Prestige di Freedom Enterprise; la sorprendente giovanissima Noemi Rizzo e Anna Ruggirello, in arte “Prisma”, accompagnata dalla maestro di canto Alba Catania. La Giuria è stata così composta: Chiara Corrias di Capo d’Orlando, Presidente, ex Miss Estate Orlandina 1997, informatrice scientifica che ha presentato il suo libro “Il bello e la bestia”; Mary Di Giuseppe di Castelvetrano (TP), prof. in Scienze Motorie, Segr.; Salvatore Scarvaci di Rocca di Caprileone (ME), decano dei coiffeur nebroidei; Giada Basile di Tortorici (ME), studentessa e già “Miss Estate Orlandina ’24”; Giuseppe Mulè di Licata (AG), manager di Krizia Spettacoli; Marilù Trovato di Capo d’Orlando (ME), operatrice 118; Felice Sergi di S. Agata M.llo (ME), pensionato; Melissa Venuto di Acquedolci (ME), attrice e insegnante di sostegno.

Sono state inoltre premiate ad honorem:

Veronica Mancani di S. Agata M.llo (ME), con la fascia di “Miss Fashion”; Carla Cafarelli di S. Agata M.llo (ME), con la fascia di “Miss Style”.

Grande risalto ha ottenuto il balletto di otto elementi della scuola di ballo di Serena De Blasio che ha curato anche le coreografie della manifestazione. Un sentito ringraziamento è andato al team dei coiffeur composto dal “Jo’s Look” head creations di Capo d’Orlando (ME) e dall’Art Hair Director di Salvatore Scarvaci. Alla consolle e al pianobar Enzo Cordici. Gli omaggi floreali sono stati gentilmente offerti da Gitto fiori di Capo d’Orlando. In definitiva una conferma della rinomata attrazione della manifestazione che rimane dopo trent’anni un polo d’attrazione sensibile per arte e bellezza nel settore.