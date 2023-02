FAZIOSITA’ – Dagli addosso all’ex assessore Fabio Granata per la sua strategia lungimirante sull’uso del teatro greco di Siracusa

Una polemica sterile quella condotta dalla pagine del Corriere del Sera contro Granata

Lui serafico replica.

Dopo aver promosso e fatto approvare tutte le leggi degli ultimi 20 anni in Sicilia sulla valorizzazione e tutela del Patrimonio archeologico e paesaggistico, aver apposto 38 vincoli ambientali e paesaggistici, realizzato il Piano Paesaggistico regionale, ordinato le demolizioni nella Valle dei Templi, determinato la ripulitura dalle opacità sui servizi e la rinascita dell’Inda, contribuito a tre riconoscimenti Unesco siciliani, aver salvato il Val di Noto dai Petrolieri e il Plemmirio dalla distruzione attraverso la tonnicoltura, dopo una vita spesa con coerenza e rigore in difesa del Patrimonio materiale e immateriale della Sicilia…essere definito da Stella del Corriere della Sera “destrorso assessore” e messo all’indice attraverso una estrapolazione maliziosa di una piccola frase da un mio documento di tre cartelle sul Teatro Antico di Siracusa, in altri tempi mi avrebbe riempito di indignazione e amarezza. Adesso mi fa sorridere, conoscendo bene meccanismi e personaggi, sia locali che nazionali…