FICARRA – Dal 4 febbraio l’insolito Carnevale

“A Ficarra non siamo persone SERIE” dal 4 febbraio

Domenica 4 Febbraio torna a Ficarra il Carnevale più originale del comprensorio, l’“Insolito Carnevale” che, con cadenza ormai regolare, anima il periodo carnascialesco nel piccolo centro nebroideo.

Lo slogan pensato per la sesta edizione della festa in maschera a tema più insolita del circondario è chiaro, e suona quasi come un avvertimento : “A Ficarra non siamo persone SERIE”.

Il riferimento, naturalmente, è al tema scelto per quest’anno: Le serie TV.

Serie TV di ogni tempo che hanno animato e continuano ad animare molte delle serate dei giovani e dei meno giovani.

Durante la pandemia chi più chi meno si è ritrovato sul divano di casa davanti allo schermo a guardare le serie TV proposte dalle piattaforme più famose quali Netflix, Sky, Prime Video, Disney Plus ed altre; molte di queste appassionato e rapito i telespettatori catapultandoli in mondi fatti di personaggi, ambientazioni e scenari meravigliosi nei quali si sono dipanate le storie più avvincenti o quelle più commoventi e che hanno continuato ad accompagnare i telespettatori nelle serate in casa, facendoli immedesimare nei propri beniamini.

Dal Trono di Spade a Grey’s Anatomy, da Bridgerton a Peaky Blinders, da One Piece a La Casa di Carta, da Don Matteo a I Leoni di Sicilia, da I Flistones a la Famiglia Addams, da Beautifull a I Robinson, da Il Tenente Colombo a La Signora in Giallo, dal Dottor House a Squid Game…tutti quanti hanno, o hanno avuto, una serie TV preferita seguita con partecipazione ed è per questo che il tema scelto propone di ricreare proprio i personaggi più amati delle serie TV.

Per l’occasione, l’insolito Carnevale potrebbe ricreare nella piazza centrale un grande salotto, o un set televisivo, o un palcoscenico sul quale i gruppi potrebbero sfilare per partecipare, magari, ad un concorso a premi…c’è ancora riserbo, ma questi sembrano essere elementi che chi parteciperà all’unica data del 4 Febbraio potrà scoprire per vivere un pomeriggio di divertimento con musica, balli e buon cibo.

Quest’anno, quindi, spazio anche alla “competizione” perché chiunque vorrà potrà partecipare alla selezione a premi riservata ai gruppi o ai personaggi singoli delle serie TV per vincere i premi messi in palio che potranno essere cene nei ristoranti Ficarresi o pernottamenti nelle strutture cittadine: l’importante sarà somigliare, il più possibile, ai personaggi delle Sertie TV scelte.

Insomma, come sempre, un Carnevale ricco e insolito che Ficarra ripropone ormai da anni nel quale la fantasia dei partecipanti potrà trovare facile gioco nelle produzioni televisive di ogni epoca.

La manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, avrà, come sempre, la regia del CCN Cento archi di Ficarra coadiuvato dalle associazioni cittadine come la Pro Loco e l’ASD Ficarra e la partecipazione delle istituzioni locali quali la Parrocchia Maria SS Assunta, l’Istituto Comprensivo Brolo, la Ludoteca comunale “Casa degli Alfabeti” e i numerosi volontari; il tutto con il patrocinio del Comune di Ficarra e dall’Unione dei Comuni Terra dei Lancia che rendono possibile la manifestazione grazie al loro contributo.

L’appuntamento è dalle 12:00 in Piazza Umberto a Ficarra, per visitare il borgo e le sue bellezze (prenotandosi prima allo 0941582666, al 3892069591 o direttamente all’Ufficio Turistico Comunale di Via UmbertoI), pranzare nei ristoranti o degustare le pietanze tipiche offerte dai commercianti locali direttamente in piazza, per il pranzo e fino a sera, per tutta la durata della manifestazione.