FICARRA – La Fortezza Carceraria sotto nuova luce

L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha infatti pubblicato la graduatoria ufficiale dei progetti finanziabili per la Sicilia, dal valore di 5 milioni di euro.

I beni storici saranno finalmente illuminati da impianti artistici realizzati anche tenendo conto della sostenibilità ambientale e del basso consumo.

La Fortezza carceraria è tra i nove siti nebroidei che si sono aggiudicati il finanziamento e tra questi anche il Castello Bastione/Torre di Trappeto di Malvicino di Capo d’Orlando (60.007,23 €), Acquedolci con il Castello Cupane (80.998,82€) e il Castello Branciforti di Raccuja (89.991 €).

L’ottenimento del finanziamento per la fortezza carceraria di Ficarra (72.000 €) è una vera soddisfazione per l’amministrazione guidata da Basilio Ridolfo e per Mauro Cappotto che ha seguito l’iter progettuale.

Il bando regionale, realizzato con la procedura “a sportello” prevede un investimento di 5 milioni di euro nel biennio 2022/2023 con la riprogrammazione dei Fondi del Piano sviluppo e Coesione da parte della Giunta di governo.

Nello Musumeci: “Abbiamo lavorato senza sosta per far tornare all’antico splendore i tanti castelli e manieri, le antiche torri e tutte quelle costruzioni di pregio che i nostri avi hanno disseminato su un territorio di incomparabile bellezza. Spesso, però, tutto questo restava, al calare del sole, totalmente e imperdonabilmente al buio. Oggi, l’illuminazione artistica esterna ridarà letteralmente luce a questi edifici storici perché piccoli e grandi tesori di Sicilia possano essere ammirati, di giorno come di notte”.

Le altre strutture dei Nebrodi, aggiudicatarie del finanziamento sono:

I Castello Federiciano di Montalbano Elicona (89.100 €), Castello Cerami (85.500€), Castello Normanno di Castel di Lucio (63.169,16 €), Castello Arabo Normanno di Mistretta (89.730 €), la Torre ex Collegio di Maria di Capizzi (54.595,71 €).

L’elenco completo

Di seguito, l’elenco completo dei progetti di illuminazione artistica dei castelli finanziati in provincia di Messina, con i relativi importi.

1. Castello/Fortezza carceraria di Ficarra – 72.000 euro;

2. Ruderi del Castello giardino di Castelmola – 90.000 euro;

3. Castello di Sant’Alessio Siculo – 90.000 euro;

4. Castello di Venetico Superiore – 90.000 euro;

5. Castello di Federico II e mura merlate di Rometta – 83.308,50 euro;

6. Castello di Santa Lucia del Mela – 90.000 euro;

7. Castello di Rufo Ruffo di Scaletta Zanclea – 90.000 euro;

8. Castello di Pentefur di Savoca – 90.000 euro;

9. Castello di Tripi – 89.100 euro;

10. Castello Federiciano di Montalbano Elicona – 89.100 euro;

11. Castello Normanno di Castel di Lucio – 63.169,16;

12. Castello Bastione/Torre del Trappeto di Malvicino di Capo d’Orlando – 60.007,23 euro;

13. Torre Aragonese di Castroreale – 90.000 euro;

14. Castello di Branciforti di Raccuja – 89.991 euro;

15. Castello Arabo normanno di Mistretta – 89.730 euro;

16. Castello di Milazzo – 90.000 euro;

17. Castello di Spadafora – 89.998 euro;

18. Forte Gonzaga di Messina – 90.000 euro;

19. Torre ex Collegio di Maria di Capizzi – 54.595,71 euro;

20. Castello Cupane di Acquedolci – 80.998,82 euro;

21. Castello Normanno di Forza d’Agrò – 86.228,71 euro*.

*Il Castello di Forza d’Agrò rientra tra i tre progetti ammissibili ma non finanziati, di possibile realizzazione con le eventuali economie.