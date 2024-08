FICARRA – Un Agosto di cultura, musica e teatro

Il Comune di Ficarra si prepara a vivere un agosto ricco di eventi, confermandosi ancora una volta culla della cultura e dell’arte anche durante l’estate. Il calendario delle manifestazioni, curato dall’assessore Mauro Cappotto, prevede un appuntamento per ogni giorno del mese più caldo dell’anno.

Il programma archiviata la sua sezione dedicata alla lirica con l’omaggio a Puccini e i primi appuntamenti con il blues e la musica d’autore continua ed il Silent va avanti:

L’8 agosto sarà la volta del concerto di Dario Naccari, inserito nella prestigiosa rassegna “100 archi d’autore”. Questo evento si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di musica classica.

Il 10 agosto, l’associazione “Sulle tracce del Gattopardo” organizza una “passeggiata sinestetica” che guiderà i partecipanti tra i vicoli, i palazzi storici e le opere d’arte di Ficarra, offrendo un’esperienza multisensoriale unica.

Il 13 agosto, la tradizionale “Festa dell’emigrante” a cura della locale Pro Loco, vedrà la partecipazione della Kilimangiaro Band in concerto. Questa festa è un momento importante per la comunità, che celebra così i legami con i suoi figli sparsi per il mondo.

Il 16 agosto, il cinema itinerante sarà protagonista con il DOC rassegna curata da Beppe Manno a Palazzo Milio. Attraverso il cinema, sarà raccontata la bellezza della Sicilia, offrendo un viaggio visivo attraverso le sue meraviglie.

Infine, il 18 agosto, alla casa della memoria Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’associazione Elefantino consegnerà il Premio Santi Correnti, un riconoscimento significativo che celebra il contributo alla cultura e alla memoria storica della regione.

Questo agosto a Ficarra si prospetta quindi come un mese denso di cultura, musica e arte, con eventi capaci di coinvolgere e appassionare un pubblico variegato e di tutte le età. Eventi in grado di richiare nel paese gente e “viaggiatori” interessati non solo agli spettacoli, ma anche al buon vivere e mangiare, al senso dell’arte e della cultura.

