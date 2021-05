FIPAV SICILIA – Test rapidi covid, il Coni comunica i nominativi dei referenti Asp e delegati Coni Point

Diramato l’elenco dei referenti

La Fipav Sicilia comunica che, in riferimento al Protocollo d’intesa dello scorso 28 aprile tra il Presidente della Regione Sicilia, Assessorato alla Sanità ed il Coni Regionale della Sicilia, riguardante l’utilizzo dei test rapidi in occasione delle competizioni sportive dilettantistiche che si svolgono sul territorio regionale, il Coni Sicilia ha provveduto a diramare l’elenco dei nominativi dei referenti dell’Asp delle province siciliane e dei delegati dei Coni Point della Sicilia.

Per la provincia di Agrigento il delegato Coni Point è la Prof.ssa Antonella Attanasio, mentre il responsabile A.S.P. è la Dott.ssa Samantha Simeone; per la provincia di Enna il delegato Coni Point è il Dott. Angelo Eliseo Sberna, mentre il responsabile A.S.P. è la Dott.ssa Paola Pesce;

per la provincia di Palermo il delegato Coni Point è l’Avv. Giuseppe Canzone, mentre il responsabile per l’A.S.P. è il Dott. Pietro Fiore; per la Provincia di Ragusa il delegato Coni Point è la Dott.ssa Maria Monisteri Caschetto mentre il responsabile per l’A.S.P. è il Dott. Gaetano Iachelli;

per la provincia di Trapani il delegato Coni Point è la Prof.ssa Elena Avellone, mentre il responsabile per l’A.S.P. è il Dott. Luigi Marco Lanza. I delegati Coni Point di Catania, Caltanissetta, Messina e Siracusa sono rispettivamente: Enzo Falzone, Salvatore Scarantino, Alessandro Arcigli e Emanuele Schiavo.

Il Coni Sicilia, inoltre, tiene a precisare che i nominativi dei referenti dell’Asp delle Provincie di Catania, Caltanissetta, Messina e Siracusa saranno comunicati successivamente, non appena l’Assessorato alla Sanità comunicherà allo stesso ente pubblico sportivo i rispettivi Referenti. In allegato il modulo dell’autocertificazione e l’elenco dei nominativi dei referenti Asp e delegati Coni Point con i rispettivi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica per tutte le informazioni del caso.

AUTOCERTIFICAZIONI

REFERENTI A.S.P. DELEGATI CONI POINT SICILIA