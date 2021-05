FLORESTA – Il Commissario in arrivo

In consiglio comunale, passa la sfiducia al sindaco. Ora sarà il tempo della gestione commissariale fino alle nuove elezioni.

Alle 19,00, questo pomeriggio, il Consiglio Comunale di Floresta ha votato la sfiducia al sindaco Antonino Cappadona.

Dopo due ore di intensa discussione, in un clima politico certamente teso ma in perfetta sintonia con le regole istituzionali, – anche se non sono mancati colpi di fioretto e di sciabola che potrebbero avere ripercussioni in futuro – i sette consiglieri comunali proponenti della sfiducia hanno ribadito la loro volontà di sfiduciare il sindaco – anche nelle singole puntualizzazione\dichiarazioni di voto,. a seguire scsi è registrata l’appassionata replica del sindaco ( hanno parlato anche gli assessori Mollica e Corica ed erano presenti agli altri assessori in carica Scalisi e Calabrese). Alla fine il voto che ha rimandato tutto a nuove elezioni, dopo la gestione del commissario.

Hanno votato contrari alla mozione due consiglieri comunali, tra questi anche il presidente del consiglio che ha motivato il suo “no”, e si è registrato un astenuto.

Il consiglio comunale, come ultimo suo atto, ha votato l’immediata esecutività dell’atto di sfiducia.

Il Comune più alto di Sicilia, praticamente da questa sera, è già in campagna elettorale, mentre per l’ordinaria amministrazione in attesa del commissario prefettizio, tutto resterà nelle mani del vicesindaco, l’ing. Francesco Corica.

Prossimamente le foto ed un articolo di approfondimento