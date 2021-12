FLORESTA – Tra i Comuni del circuito Bella Sicilia

Il Paese più alto della Sicilia, meta prescelta per il buon cibo dei Nebrodi

Verdeggianti prati in primavera, freschi boschi d’estate, foliage d’autunno e fiabeschi paesaggi innevati d’inverno. Si presenta così Floresta, il nuovo Comune aderente al Circuito Bella Sicilia, tra gli ultimi ad essere accettati per il 2021 visto che il propulsivo circuito è ormai saturo.

Si tratta del paese più alto della Sicilia, 1.275 metri sopra il livello del mare, posto su un altopiano prospicente il monte dell’Etna. Molto probabilmente il suo nome deriva da un’alterazione di Foresta in quanto tutto il comprensorio è ricco di fitta vegetazione boschiva. Località prediletta da moltissimi visitatori che amano il buon cibo delle numerose trattorie. Gli eventi enogastronomici nel tempo hanno conferito una identità iconica al paese, come per esempio “l’ottobrando di Floresta” famosa sagra durante la quale è possibile gustare ed acquistare i prodotti tipici dei Nebrodi che qui vengono ancora prodotti con la semplicità genuine di una volta.

Salumi, formaggi, provola, ricotta e gli immancabili “Cavadduzzi” forme di caciocavallo rigorosamente fatti a mano con il caratteristico aspetto di piccoli cavalli.

L’adesione al Circuito Bella Sicilia si può dire che nasce esattamente il giorno dopo l’insediamento della nuova Amministrazione, durante un incontro tra Michele Isgrò Coordinatore Regionale del Circuito il neo Sindaco Dott. Antonio Stroscio, il Vice Sindaco e Assessore al Turismo Calabrese Giuseppe e l’Assessore alle politiche produttive e attività giovanili Dott. Marco Scalisi, è scaturita una decisa convinzione, condivisa dall’intero esecutivo, ad aderire, quindi continuare e anche amplificare la scia di visibilità e di attrazione che Floresta si è costruita nel tempo con acute e fruttuose strategie di comunicazione.

Conclusa l’adesione si parte subito con l’iniziativa “I Sapori di Bella Sicilia” una promozione fotografica ideata dall’Associazione Vivo in Sicilia che vedrà coinvolte le aziende enogastronomiche del territorio per presentare nei frequentatissimi social del Gruppo Bella Sicilia la migliore espressione dei prodotti locali di tutti i comuni aderenti al circuito. Successivamente a Floresta arriveranno le telecamere con il team Bella Sicilia per documentare e raccontare il paese in ogni sua piccola risorsa, dalla bellezza degli antichi edifici, al paesaggio con i boschi e i laghetti per finire ai piatti tipici e alle curiosità meno note ma altrettanto interessanti.

Floresta si trova a circa 100 Km da Messina ed in posizione centrale rispetto ad altri Capoluoghi di provincia, 166km da Caltanissetta, 82Km da Catania, 125Km da Enna, 200 Km da Palermo, 140Km da Siracusa. Insomma da qualsiasi angolo dell’Isola in meno di due ore si può raggiungere il tetto della Sicilia e godere dell’affascinante bellezza di Floresta.

Info: circuitobellasicilia@gmail.com