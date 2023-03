FUNERALI – Domani a Gioiosa Marea quelli dei coniugi Molica Nardo\Buttò

Sarebbe questo l’ultimo gesto di Tindaro Molica Nardo che prima di suicidarsi con lo stesso coltello da cucina con cui aveva finito la moglie ha inviato alla figlia.

Nessuna pistola

Molica Nardo, militare in pensione da alcuni anni, non deteneva armi. Poco tempo fa aveva consegnato ai carabinieri un fucile da caccia di sua proprietà che non voleva più utilizzarlo. Durante la perquisizione non è stata trovata nessun’altra arma e le lesioni riscontrare sui entrambi i corpi sono riconducibili all’uso del coltello.

dettagli

L’arma utilizzata è stata un grosso coltello da cucina con il quale, così come finora accertato, Molica Nardo ha colpito la moglie tre volte causandole ferite mortali a cuore e polmoni. Lui per togliersi la vita si è pugnalato quindici volte in varie parti del corpo fino al decesso.

