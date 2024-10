GALATI MAMERTINO – Qui si è celebrato il successo della nona edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico

Galati Mamertino è stata nuovamente protagonista della scena enogastronomica italiana con la conclusione della nona edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico.

IX Edizione – Valore Territorio. 4-6 Ottobre 2024

L’esperienza che celebra la cultura, l’arte del racconto e l’amore per il cibo e il vino.

Nino Amadore: Grande padrone di Casa

L’evento, che si è affermato come uno dei più importanti appuntamenti del settore, ha visto la partecipazione di giornalisti, esperti enogastronomici, imprenditori e appassionati provenienti da tutta Italia, confermandosi come un momento di celebrazione del cibo, del vino e della cultura.

Sicilia verso il riconoscimento europeo

Quest’anno il Festival si è svolto in un contesto particolarmente significativo per la Sicilia, che nel 2025 sarà la prima regione italiana a ricevere il titolo di “Regione Europea della Gastronomia”, assegnato dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (Igcat). Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio enogastronomico siciliano, ponendo l’accento sulla sostenibilità e sulle tradizioni culinarie dell’isola. Il Festival ha così assunto un ruolo centrale nella promozione di queste eccellenze, anticipando le iniziative che condurranno la Sicilia verso questo traguardo.

La Carta di Galati: un impegno per il futuro

Uno dei momenti salienti della nona edizione è stata la presentazione della Carta di Galati, un documento frutto della collaborazione tra il Corecom Sicilia, la Federazione degli editori digitali e la Stampa parlamentare siciliana. La Carta si pone come manifesto di buone pratiche per giornalisti, produttori e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere un’enogastronomia sostenibile e innovativa. Il documento punta a sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione di pratiche agricole sostenibili. Inoltre, apre un dialogo istituzionale volto a garantire un sostegno stabile all’editoria, riconoscendo il ruolo del giornalismo nella valorizzazione del territorio.

Un programma ricco di incontri e degustazioni

La nona edizione del Festival è stata caratterizzata da un ampio programma di eventi che hanno offerto al pubblico l’opportunità di immergersi nell’universo enogastronomico siciliano. Tra workshop, panel di discussione e degustazioni, i partecipanti hanno potuto esplorare il legame tra cultura, giornalismo e cibo. Gli argomenti trattati hanno spaziato dall’agricoltura sostenibile al turismo responsabile, fino al ruolo del giornalismo nel promuovere le eccellenze del territorio.

Le discussioni hanno visto la partecipazione di esperti e giornalisti di rilievo, che hanno condiviso le loro esperienze sull’arte di raccontare l’enogastronomia, affrontando temi che spaziano dai racconti di viaggio culinari alle indagini sulla sostenibilità della filiera agroalimentare. Questo approccio ha permesso di creare un dialogo aperto e coinvolgente, che ha arricchito la comprensione del pubblico sulle dinamiche attuali del settore.

Premi ai protagonisti del giornalismo enogastronomico

La cerimonia di premiazione ha rappresentato uno dei momenti più attesi del Festival, durante la quale sono stati riconosciuti i contributi di giornalisti, editori e imprenditori che hanno lavorato con passione per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico siciliano. I premiati di questa edizione includono il giornalista Salvo Cataldo, l’enologo Antonio Campisi, l’editore Biagio Semilia, l’imprenditore Giacomo Emanuele e il ristoratore Pino Drago. Questi protagonisti hanno ricevuto un riconoscimento per il loro impegno nella promozione delle eccellenze territoriali, sottolineando l’importanza del giornalismo e della comunicazione nel settore.

Galati Mamertino: vetrina delle eccellenze siciliane

Il Festival ha trasformato Galati Mamertino in una vetrina ideale per esibire il meglio della tradizione enogastronomica siciliana. Le colline dei Nebrodi hanno fornito lo sfondo perfetto per degustazioni e incontri, permettendo ai visitatori di assaporare i prodotti tipici locali e di entrare in contatto diretto con i produttori. Il cibo e il vino sono stati i veri protagonisti dell’evento, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere le radici culturali che si celano dietro ogni piatto e ogni calice, oltre a scoprire le innovazioni che stanno plasmando il futuro dell’enogastronomia.

Un bilancio positivo e prospettive future

Il bilancio della nona edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico è estremamente positivo, con un’affluenza record e il coinvolgimento di numerosi esperti e appassionati del settore. L’evento ha dimostrato quanto sia forte l’interesse per il giornalismo enogastronomico, confermandosi come un appuntamento imperdibile nel panorama nazionale.

Le prospettive per il futuro sono ambiziose: l’obiettivo per la decima edizione è quello di ampliare ulteriormente il programma, coinvolgendo nuovi protagonisti e rafforzando il focus sulla sostenibilità e sull’innovazione. Gli organizzatori intendono continuare su questa strada, consolidando il Festival come un punto di riferimento per il settore enogastronomico italiano e un evento capace di coniugare tradizione e modernità, valorizzando le eccellenze siciliane e promuovendo il dialogo tra cultura, giornalismo e cibo.

Il Festival del Giornalismo Enogastronomico di Galati Mamertino si conferma dunque non solo come una celebrazione dell’amore per il cibo e il vino, ma anche come un’occasione di crescita e confronto per il territorio e per l’intero settore enogastronomico. Un evento che, edizione dopo edizione, continua a ispirare e arricchire tutti coloro che vi partecipano.

la nota conclusiva degli organizzatori

Si è chiusa una straordinaria edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico, un’esperienza che ha coinvolto tutti i partecipanti attraverso la passione per l’enogastronomia e la valorizzazione dell’identità territoriale.

L’Associazione Culturale Network in collaborazione con la Stampa parlamentare siciliana, Digitrend e Advisor Digitali hanno organizzato e reso possibile questa splendida edizione.

In modo speciale ringraziamo le Istituzioni che hanno creduto nel progetto e tutte le aziende sponsor che hanno partecipato con entusiasmo e ci hanno sostenuto. Non ultimi, ringraziamo i media partner che hanno rafforzato e trasmesso al meglio il tema centrale di questa nona edizione “Valore Territorio”.

Complimenti vivissimi al giornalista Salvo Cataldo, all’enologo Antonio Campisi, all’editore Biagio Semilia, all’imprenditore Giacomo Emanuele e al ristoratore Pino Drago per aver ottenuto il premio dedicato all’impegno nella valorizzazione dei territori

Attraverso conversazioni coinvolgenti, degustazioni memorabili e una profonda esplorazione delle storie culinarie, questo festival continua a ispirare e arricchire coloro che vi partecipano.

Qui a Galati Mamertino abbiamo proprio tracciato la rotta verso il 2025, in cui la Sicilia sarà riconosciuta “Regione europea della gastronomia”!

Il festival in alcuni suoi dettagli

Raccontare i sapori