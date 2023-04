GIOCHI MATEMATICI – L’Istituto Anna Rita Sidoti c’è

Sofia Catanoso vola a Milano per la finale Nazionale dei giochi della Bocconi

Sofia Catanoso dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, ha superato la semifinale disputata a Barcellona Pg presso l’Istituto ITT LSSA “Copernico”, guadagnandosi il 13 maggio, con la categoria C2, la finale nazionale dei giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano. Si sfiderà con i “cervelloni” provenienti da tutta Italia per rappresentare il Tricolore ai campionati internazionali di Parigi che si svolgeranno a fine agosto.

Le iscrizioni dei giochi matematici, si effettuano in gennaio e febbraio di ogni anno (parte del ricavato dalle iscrizioni è devoluto ad associazioni ed enti di ricerca); le selezioni si svolgono nelle città italiane un sabato di metà marzo in cui il 10% dei partecipanti che supera la selezione si rechera’, nel mese di Maggio a Milano presso l’Università “Bocconi”,

Grande soddisfazione e apprezzamento anche per quest’anno da parte del dirigente scolastico prof. Leon Zingales, che si complimenta con l’alunna (arrivata ad un soffio dal podio ,terza in tutta la Sicilia ai Giochi di Scienze Naturali indetti dall’Anisn) con la referente dei giochi prof.ssa Marzia Rita Mancuso e con i docenti di scienze matematiche che con impegno e passione cercano di suscitare sempre più interesse verso questa disciplina apparentemente complessa ma allo stesso tempo molto interessante. Un ringraziamento anche a tutti gli allievi che non hanno superato e che si sono messi in gioco.