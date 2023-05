I “SORRISO” – La band del Liceo Classico Pattese conquista Sanremo

congratulazioni ai ragazzi ed anche a chi ci ha creduto. In vetta al Gef il Festival della musica scolastica.

La performance dei giovani artisti ha incantato la giuria

Congratulazioni alla band “Sorriso” e a tutti coloro che hanno contribuito a questo grande successo.

Dalla città di Patti alla città di Sanremo passando per il teatro Ariston hanno dimostrato che con impegno, passione e talento, si possono conseguire traguardi incredibili, raggiungendo la vetta del Gef il Festival della musica scolastica.

La vittoria de i “Sorriso” è un grande risultato per il liceo Vittorio Emanuele III di Patti, per la città di Patti e per tutti i ragazzi e ragazze della band che hanno lavorato duramente e con grande impegno per raggiungere questo obiettivo.

Una dedicata speciale va a Aurora Mannelli, bravissima e talentuosa cantante, per la sua dedizione e per il suo talento, alle insegnanti e gli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi nella loro crescita artistica e scolastica.

il pubblico ha sottolineato con una standing ovation, a chiusura dell’esibizione, il primo posto nella categoria Canto La band “Sorriso” è composta composta da Aurora Mannelli (voce), Gloria Ferrisi (piano), Domenico Rottino (batteria), Greta Camuti (violino), Giulia Sarri (coro), Sofia Amato (coro), Eya Aidoudi (coro), Sofia Formica (basso), Antonino Rottino (chitarra) ed Emanuel Maria Salvo (tastiera). Hanno portato sul palco il celebre brano “Il pescatore” di Fabrizio De André. Il lavoro delle docenti Samantha Sindoni e Anna Barresi dalla dirigenza del liceo Il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti è fiero di aver rappresentato la Sicilia e la scuola italiana in un evento così prestigioso come il Festival Internazionale della Musica Scolastica. La vittoria della band “Sorriso” è un traguardo importante per la scuola e per tutti i giovani che si dedicano alla musica e alla cultura.

Congratulazioni a tutti i ragazzi per essersi aggiudicati il prestigioso premio.

Il post di Samanta Sindoni

Lei è la docente che ha seguito la band Chi mi conosce sa…quel palco e tutto ciò che rappresenta per me. Io avevo un sogno e loro lo hanno realizzato! Grazie a tutti…alla Dirigente e al suo ‘Why not!’, a chi mi ha spinto a creare la band, a chi mi ha sempre supportato, a chi ha pianto di gioia in videochiamata subito dopo l’esibizione, a chi mi ha accompagnato in questo viaggio, sopportando i miei infiniti pianti notturni… E grazie a loro…la mia felicità…10 cuori in un cuore sol