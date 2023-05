IC BROLO – Ospiti a Brolo i ragazzi del progetto Erasmus+ KA229 “Find Yourself in the Hearth Of Nature”

Si conclude l’articolato progetto con l’ultima mobilità del progetto Erasmus+ KA229 “Find Yourself in the Hearth Of Nature”. A Brolo, fino al 2 giugno 2023 i giovani di Polonia, Grecia e Turchia. Per loro sarà anche l’occasione di scoprire alcuni dei luoghi più belli di Sicilia.

Con la Cerimonia di apertura del Progetto Erasmus che si è svolta lunedì 29 maggio, alle ore 17.00, presso il plesso scolastico di via Libertà, si è avviata la fase conclusiva del progetto “Find Yourself in the Hearth Of Nature” che vede coinvolti giovani studenti provenienti da Polonia, Grecia e Turchia, che a loro volta nei mesi passati, avevano ospitato anche gli studenti dell’IC di Brolo.

Gli alunni, nel corso dell’incontro, si sono esibiti in balli e canti. Tutti erano accompagnati dai loro docenti ed a far gli onori di casa ci ha pensato il dirigente scolastico Giacomo Arena e la docente responsabile del progetto Giusy Marchione.

Erano presenti anche gli amministratori comunali di Brolo, Sant’Angelo di Brolo e Ficarra.

In questi giorni i giovani parteciperanno anche a delle escursioni che toccheranno i centri di Cefalù, Santo Stefano di Camastra, Messina e Taormina, dopo aver visitato, a Brolo i luoghi più suggestivi del paese.