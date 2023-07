IL GRAN GALA’ DEL GELATO – Domenica a Brolo la celebrazione della tradizione artigianale che conquista il cuore della Sicilia estiva

Il Gran Galà del Gelato Brolese è nato come una sfida per valorizzare la tradizione artigianale gelataia della zona.

30 Luglio 2023, dalle ore 20.30

Il caldo estivo incontra la dolcezza dell’arte gelataia. Questo a Brolo nel cuore della Sicilia che ama la pasticceria e la gelateria di qualità. Con il Gran Galà del Gelato Brolese che raggiunge la sua ennesima edizione – la manifestazione infatti nasce nel 2007 ( in quella prima edizioni madrine del “gelato” furono Elisa Lisistrato – miss rocchetta bellezza – e Eliana Economato – Miss Sicilia), Brolo è diventato un simbolo nella realizzazione, nella produzione, nel saper comporre questo “dolce” estivo che si mangia tuto l’anno facendo diventare, non solo nell’immaginario collettivo, i maestri gelatati un’ eccellenza nel mondo della pasticceria siciliana, valorizzando il prodotto artigianale e trasmettendo ad ogni edizione una breve ma intensa storia sull’arte dei gelatai.

Un’arte millenaria che conquista il palato

La storia dell’arte dei gelatai ha radici antiche, risalenti a migliaia di anni fa. La leggenda narra che i cinesi furono i primi a scoprire il gelato, utilizzando neve e ghiaccio misti a miele e frutta. Con il passare dei secoli, questa prelibatezza si diffuse in tutto il mondo, attraversando culture e continenti.

In Sicilia il gelato arriva con gli Arabi ed i maestri di quest’arte riuscirono in poco tempo a conferire all’arte del gelato la sua forma moderna. Poi grazie al progresso nella refrigerazione e l’introduzione di nuovi ingredienti, il gelato si evolse in un’opera d’arte gastronomica. L’abilità nel miscelare sapientemente gli ingredienti e l’uso di tecniche artigianali divennero caratteristiche fondamentali della produzione del gelato. E oggi Brolo ne fa un vanto.

La sfida del Gran Galà del Gelato Brolese

Il Gran Galà del Gelato Brolese è nato come una sfida per valorizzare la tradizione artigianale gelataia della zona. Brolo, un piccolo comune nella provincia di Messina, si impegnò allora a vincere la sfida con le grandi catene di gelaterie industriali. Il gelato rimaneva nelle bar come “pezzo duro” relegato ai soliti tartufi o fette di “principe di monaco”, la i Gelati si inventarono i coni da passeggio, i cento gisti da far sfilare durante il galà, la gelateria mignon. Una sfida che portà il gelato “sfuso” a diventare, al pari di torte e piccola pasticceria, un dono da fine pranzo o cena. Ecco anche questa fu una vitto0ria per l’economia locale.

Una sfida per non far svanire le radici artigianali del buon gelato brolese, che già negli anni ’50 si gustava nelle gelaterie di Donna Rosa sul corso, di Don Nino Condipodero, da Lo Vercio che con il suo carrettino giungeva anche nelle contrada più distanti dal centro, da donna Tindari Ricciardi alla Marina ed anche da Don “‘Ustino” e dal don Cono “u zoppo” a Piana, dove Nicoletta, sua moglie, era un’autentica maestra nel farlo.

Al tempo, era il 2007, alcuni gelatai locali si unirono e sotto l’input dell’amministrazione che ne ebbe l’intuizione diedero vita al Gran Galà, oggi curato amorevolmente e con professionalità dall’associazione carristi, un evento che avrebbe celebrato il meglio della produzione artigianale e tradizionale.

La manifestazione si è trasformata nel corso degli anni in una celebrazione dell’arte gelataia e dell’identità culturale di Brolo.

Una vetrina per l’eccellenza estiva

Oggi, il Gran Galà del Gelato Brolese è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana. I gelatai locali si cimentano in una competizione – senza premiio nè vincitori, ma che vuol far trionfare solo il gelato locale – amichevole per presentare le loro creazioni più innovative e tradizionali. Dove chi viene a degustare i prodotti valuta l’originalità dei gusti, la consistenza e la qualità degli ingredienti. La manifestazione è anche l’occasione per raccontare la storia dei gelatai locali, i quali tramandano l’arte della produzione del gelato di generazione in generazione, creando una connessione profonda con la tradizione e un legame affettivo con il territorio.

Una ricetta di successo

Il Gran Galà del Gelato Brolese è diventato una ricetta di successo per valorizzare la tradizione artigianale e promuovere il gelato siciliano come un’eccellenza estiva. Oltre a conquistare il cuore dei visitatori, la manifestazione ha stimolato una nuova consapevolezza nei confronti del patrimonio gastronomico locale e dell’importanza di preservare e promuovere l’arte dei gelatai. Quasi vent’anni di Gran Galà hanno dimostrato che la passione, l’impegno e la dedizione degli artigiani gelatai possono fare la differenza, permettendo a una piccola comunità di emergere e distinguersi tra le eccellenze estive della pasticceria siciliana. E mentre i gelatai preparano i loro gusti più deliziosi per quest’edizione 2023 del Gran Galà, tutta la Sicilia si conferma una meta imperdibile per gli amanti del gelato e della tradizione artigianale.

