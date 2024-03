IL GUSTO DI ESSERE DONNA – Un omaggio alle signore che ‘producono’ Sicilia

Venerdì 8 marzo, a Giardini Naxos, le premiazioni di imprenditrici, chef e divulgatrici delle eccellenze del territorio. L’evento è organizzato dal Comune ionico

L’amministrazione comunale di Giardini Naxos, premierà imprenditrici, chef e personalità dell’enogastronomia: donne che da anni producono, promuovono e lavorano le migliori materie prime del territorio e divulgano le eccellenze siciliane. L’evento, dal titolo ‘Il gusto di essere Donna’ si svolgerà nel comune ionico venerdì 8 marzo, dalle 19,30, in piazza Abate Cacciola (già Piazza Municipio).

È stata, in particolare, l’assessore comunale alla Cultura Fulvia Toscano, supportata dai colleghi Ivano Cantello e Ferdinando Croce, in accordo con il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, a volere promuovere l’iniziativa, riconoscendo il valore professionale e umano di tantissime donne che, quotidianamente, si adoperano per promuovere economia, cultura e valori.

LE PREMIATE – A ricevere il premio saranno la chef Martina Caruso, una Stella Michelin al ristorante ‘Signum’ di Malfa (Salina); Mariangela Cambria, dell’azienda vinicola ‘Cottanera’;

la giornalista enogastronomica Valeria Zingale; Agata Arancio, vicepresidente Fondazione Italiana Sommelier Sicilia; Francesca Tumino, produttrice dell’olio extravergine d’oliva ‘Sciabacco’. Un premio speciale alla carriera sarà consegnato a Caterina e Grazia Cirona dello storico ristorante ‘Angelina’, al porto di Giardini Naxos, in ricordo della fondatrice.

LA FESTA – L’evento è arricchito da un programma ricco di sorprese, food e musica fino a mezzanotte. Sul palco si esibiranno due band di grande livello: Giusuè Pagano Band e ‘Gli Approssimativi’. La manifestazione è presentata da Carmen Cilione.

Segui le pagine Facebook e Ig ‘Il gusto di essere Donna’.