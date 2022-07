“INFINITAMENTE PICCOLO” – Ieri e oggi, a Villa Piccolo, la seconda edizione del festival dell’immaginario fantastico

Il Festival è in corso nella splendida cornice di Villa Piccolo . Una due giorni intensa, il cui programma spazia tra letteratura e scienza con diversi ospiti anche internazionali.

Ieri, dopo l’intervento del presidente della Fondazione, avv. Andrea Pruiti Ciarello, è stata la volta di un appuntamento sul “Verismo magico” in cui si è indagato su un aspetto meno noto della produzione dei maestri del Verismo siciliano, in particolare Luigi Capuana di cui è stato presentato il saggio “Spiritismo” edito da Il Palindromo, alla presenza della curatrice, la Professoressa Simona Cigliana, in dialogo con la Professoressa Dora Marchese, studiosa di Verga.

A seguire, il pubblico è stato condotto nel mondo dell’infinitamente piccolo in natura, con l’intervento del Prof. Mohamed Benlahsen, professore di fisica della materia condensata, specialista dell’infinitamente piccolo, e Rettore dell’UPJV (Université de Picardie Jules Verne)-Università di Amiens.

È sempre ieri, c’è stata l’inaugurazione del nuovo allestimento delle opere pittoriche giovanili di Casimiro Piccolo, curato dalla studiosa Giuliana Ferrara Sardo.