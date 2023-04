KICKBOXING – ASD Contact presente ai Campionati Assoluti Tatami Cadetti di Lignano Sabbiadoro

Medaglie e piazzamenti per i ragazzi del maestro Angelo Cirilla a Lignano Sabbiadoro

I “Campionati Assoluti Tatami Cadetti” di Kickboxing quest’anno si sono tenuti, dal 12 al 16 aprile nel bellissimo villaggio “bella Italia” a Lignano Sabbiadoro. l’ASD Contact ha portato 3 super combattenti per sfidare nei tatami i loro omologhi, campioni delle loro rispettive regioni. Il sacrificio di duri allenamenti dei mesi scorsi alla guida del maestro Angelo Cirilla ha permesso loro di portarsi a casa un significativo bottino di medaglie e posizionamenti. La prima giornata di gara, del sabato, si conclude con una medaglia d’argento per Mattia Russo e 2 medaglie di bronzo rispettivamente per Sara Granà e Lucrezia Librizzi, tutti e tre impegnati nella disciplina del Light Contact. Domenica 16 è la volta del point fighting e i ragazzi del “Team Cirilla” si sono aggiudicati: Mattia Russo la medaglia di bronzo mentre Sara Granà e Lucrezia Librizzi hanno ottenuto nelle loro categorie entrambi il quinto posto. Il prossimo appuntamento vedrà impegnati, al di la dello stretto, grandi e piccini nelle varie discipline della Kickboxing un maggior numero di fighter del “Team Cirilla Wellnext Sport” a Reggio Calabria il 30 aprile 2023 nella competizione denominata “I guardiani dello stretto”.