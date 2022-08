LA LUNGA OMBRA DI TAFAZZI – Alle Regionali, Forza Italia indica Miccichè, spunta Barbara Cittadini

Ieri sera, colpo di scena nella corsa per Palazzo d’Orleans. Indicato Miccichè. L’ipotesi Cittadini.

Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari regionali, gli assessori regionali e tutti i commissari provinciali di Forza Italia in Sicilia’.

‘ “Il centrodestra unito è un valore assoluto, imprescindibile. Forza Italia è baricentro del centrodestra e si candida a guidare la Regione Siciliana. Fermo restando l’autorevolezza e la statura politica sia del presidente Renato Schifani sia dell’On. Stefania Prestigiacomo, tutta Forza Italia Sicilia si stringe attorno al proprio commissario regionale l’On. Gianfranco Miccichè ritenendolo oggi l’unico soggetto in grado di poter rappresentare tutte le componenti del Partito siciliano e in grado di portare al successo tutta la coalizione di centrodestra”.

La nota di Forza Italia

La nota arriva quasi alle nove di un venerdì sera. Alcuni la davano già per scontata, altri no. D’altra parte, lo stesso candidato designato per Palazzo d’Orleans aveva quasi nicchiato con un commento generico ‘di apprezzamento’, che più generico non si poteva.

Ignazio La Russa: “Ho parlato con Meloni che, nell’impossibilità di far convergere tutta la coalizione sul Presidente uscente Musumeci, ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra la rosa di tre nomi che il Presidente stesso gli ha proposto. Il nome individuato da noi, tra i nomi fatti, è Renato Schifani”.

La notte dei lunghi coltelli

Bruciata Stefania Prestigiacomo, sulla via della bruciatura anche Renato Schifani. Miccichè è una sorpresa che, in fondo, non sorprende e che giunge in una specie di notte politica dei lunghi coltelli, meno cruenta, ma estremamente divisiva, tra le varie voci, anche all’interno dei partiti.

spunta la Cittadini

Nonostante Fdi abbia scelto Renato Schifani, tra i nomi indicati da Forza Italia (e nonostante il comunicato forzista, ndr), in serata si apprende che il leader siciliano degli azzurri Gianfranco Miccichè avrebbe offerto agli alleati il nome di Barbara Cittadini, presidente nazionale dell’Aiop, per la candidatura alla presidenza della Regione siciliana. Su questo nome dev’essere trovata la convergenza degli altri partiti della coalizione. Così un’agenzia Ansa.

il caos

da segnalare nella “maionese impazzita” del centrodestro, l’ammonimento di Totò Cuffaro: “Purtroppo, in questi anni, si è preferito litigare, piuttosto che lavorare in sintonia. Ma la vera rivoluzione consiste nel costruire, non nel distruggere”.