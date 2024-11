LIBRI – Enzo Basso insieme alla sua Anna Dalù, da Roccavaldina a New York

I guastatori delle pipe, edizioni Clipping, il primo libro della saga di Anna Dalù, la giornalista detective nata dalla penna di Enzo Basso, tradotto in inglese in The Pipe – dream Sploilers , a cura di Mary Purpari, arriva negli Stati Uniti, in Australia, Regno Unito, India e Canada.

Parte da un misterioso furto di pipe ai danni di un collezionista di Villafranca, la prima inchiesta della stravagante free lance di Roccavaldina, in compagnia dei soci: Giovanni Agati investigatore privato di lungo corso e e Pulce fotografo svampito.

I tre seguendo piste inconsuete si imbattono nel mondo delle pipe incontrando personaggi insoliti: ladri acrobati, membri di associazioni esclusive, insospettabili agenti di polizia e ricettatori internazionali. Anna Dalù sotto mentite spoglie, arriva a Brognaturo in Calabria dove inizia a dipanare il bandolo della matassa che vedrà l’epilogo a Chicago. Dalla città sul lago Michigan gli indizi diventano prove, consentendo un viaggio a ritroso verso la Sicilia e la soluzione del misterioso furto , affidata ad un reportage giornalistico sul quotidiano di Catania, rilanciato dai più prestigiosi giornali americani.

Il personaggio di Anna Dalù, con i suoi modi di dire made in Sicily: “ mangi pane scordato” e grazie alla la sua particolare visione del mondo basata su saldi principi personali e professionali applicati seguendo schemi apparentemente folli, ha incuriosito i lettori degli Stati Uniti in primis .

Le vicende della stralunata giornalista siciliana , saranno conosciute collegandosi ad Amazon, dalle metropoli a i paesini sperduti, da Sidney, Melburne, Londra, Boston, New York, Glasgow, Toronto, Montreal, Calcutta e Nuova Delhi .

Sarà Enzo Basso a svelare le origini di questa collana editoriale tra reading e rappresentazione teatrale con un tour promozionale Cost to cost da Los Angeles a Whashington in programma la prossima estate.