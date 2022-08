LIBRI – “Italiani nel cuore”

È appena uscito “Italiani nel cuore” del prof. Giuseppe Arnone, con prefazione di Vittorio Sgarbi e l’attenta cura di Nunzio Panzarella.

Il volume è dalla Casa Editrice Rubbettino

Il volume, pubblicato dalla Casa Editrice Rubbettino, mette in luce l’emigrazione italiana del passato e quella del presente, analizzando le differenze e ponendo i riflettori sul legame tra italiani all’estero e italiani in patria.

Il professore Arnone – già docente di materie giuridiche ed economiche nei licei della ridente terra di Sicilia e oggi approdato nelle Università -, nel suo attento volume evidenzia il progresso economico, la maturazione culturale del Paese, l’esplosione dei media, l’articolato e complesso tema della globalizzazione e del come questi ultimi fenomeni abbiamo mutato le sorti del nostro Paese e quelle del mondo intero.

“Italiani nel cuore” denunzia il cambiamento dell’emigrazione italiana e afferma, con veemenza, che non si può più parlare di emigrati bensì di “expat” e cioè di portatori del soft power culturale italiano all’estero, in virtù di skill e know how elevati.

Chi poteva parlarci di tali argomenti se non un uomo come Giuseppe Arnone, ormai residente in Romania, ma con la sua italianità nel cuore.

Appassionato di politica, di quella politica che lo ha visto assessore alla Provincia Regionale di Agrigento e Vice-Sindaco di Licata (AG), di quella politica che oggi lo porta da lontano a occuparsi di italiani all’estero e a riflettere sui disagi, le difficoltà e i sacrifici che i nostri connazionali hanno vissuto e continuano ancora a vivere in terra straniera!

Salvatore Bucolo