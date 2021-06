LIBRI – “San Calogero Missionario in Sicilia”

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA CLUB NEBRODI HA ORGANIZZATO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SAN CALOGERO MISSIONARIO IN SICILIA” DI DON SALVATORE MIRACOLA

A Frazzanò, nella Chiesa Madre, il 17 Giugno 2021 alle ore 17,30

PRESIEDERA’ S. E. MONS. GUGLIELMO GIOMBANCO VESCOVO DELLA DIOCESI DI PATTI

“E chiamammo a cu n’aiuta: Viva Diu e San Calò”

E’ un prezioso volume che ha lo scopo di far conoscere la vita e la devozione del grande eremita che ha calcato il suolo della nostra terra nebroidea, in particolare lungo la Valle del Fitalia, famoso per tanti come il “Santo Nero” anche se in alcuni simulacri viene rappresentato con una carnagione chiara, mentre in altri è di colore; anche questo aspetto fa parte del fascino che esercita San Calogero sul popolo.

Secondo alcuni storici ortodossi, dal XVIII secolo in poi, il Santo è raffigurato con la pelle nera a causa di un errore (forse volontario) di alcuni gesuiti del sei-settecento, i quali, nel trascrivere le sue Vite, cambiarono il termine greco Chalkhidonos, che significa “di Calcedonia”, con Karchidonos, ovvero Cartaginese, ‘trasformando’ così la sua provenienza. Un’altra ipotesi è quella che il Santo abbia assunto uno dei caratteri delle deità ctonie greco-romane in analogia con quanto previsto per le svariate Madonne Nere presenti in tutto il mondo, le quali sarebbero state rappresentate con tale colorazione perché evoluzione storica delle tante raffigurazioni statuarie delle Grandi Madri provenienti per lo più dalle culture del Medio Oriente.

Di certo il libro di Salvatore Mircaola servirà a dar maggiori informazioni sulla vita e sulle opere di questo Santo che ha fortemente influenzato la cultura popolare-religiosa nebroidea.

L’evento è promosso da: Edizioni Amici della Terra Club Nebrodi Onlus