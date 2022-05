LO SLOW FOOD DEL SUD ITALIA – Dalla Sicilia alla Puglia, ecco la guida alla nostra dieta mediterranea

Dieta mediterranea, tra gusto e benefici

Lo Slow Food del Sud Italia ha sempre più successo ed è rappresentato dalla dieta mediterranea, ormai famosa in tutto il mondo perché salutare e ricca di benefici.

Lo Slow Food è nato proprio con l’idea di contrastare il Fast Food, ovvero il cosiddetto “cibo veloce”, quello pronto e consumato in modo rapido. Con il primo invece si può fare riferimento a quello sano, da preparare, da gustare in modo lento. In più seguendo uno stile alimentare basato su elementi che rientrano nella categoria del tipo di pietanze in questione, si potrà esser certi di scegliere sicurezza e salute.

Oggi al Sud Italia il concetto in questione sta acquistando sempre più successo e infatti rientra proprio nello Slow Food la famosissima “dieta mediterranea”. La stessa è stata dichiarata da numerosi studiosi e ricercatori come una delle migliori al mondo, che garantisce il mantenimento della linea e favorisce il benessere fisico e mentale. Sono tantissime, infatti, le persone che desiderano sperimentare questo tipo di alimentazione e imparare a seguirlo.

La sua fama è così elevata che ci sono anche famiglie che nel momento in cui devono scegliere l’hotel, la masseria o la casa vacanze presso cui soggiornare in Puglia, prima di tutto si accertano che la struttura che intendono prenotare si trovi nei pressi di ristoranti che seguono la cucina mediterranea o comunque verificano che le distanze non siano eccessive.

Il tipo di dieta in questione comunque viene seguita anche in altre aree d’Italia e in genere in tutto il Meridione, anche se è tipica principalmente dei territori pugliesi.

Le caratteristiche

Tutti vogliono seguire un tipo di alimentazione che rientri nello Slow Food della dieta mediterranea e per questo è bene indicare alcune caratteristiche fondamentali di questa cucina. Tra gli elementi principali da segnalare vi è l’abbondanza di vegetali, in particolare pomodori, ma anche patate, fagioli, legumi, e di frutta. Si sommano a questi alimenti però anche pane soprattutto integrale, cereali, frutta secca, come ad esempio le noci. In più si possono menzionare anche carne, ma molto raramente quella rossa, ma anche pesce, uova, nonché olio extra vergine d’oliva.

Per quanto riguarda l’apporto di zuccheri, questo proviene principalmente dalla frutta, mentre i grassi vengono assimilati dal consumo di formaggi, yogurt, nonché olio.

Tutti questi ingredienti sono salutari e il loro consumo consente di ottenere numerosi benefici per il proprio organismo. Ovviamente ciò non vuol dire che il proprio stile alimentare non debba essere vario, anche perché per rimanere fedeli alla dieta mediterranea si dovranno spesso alternare le pietanze in questione.

A tutto ciò si somma poi anche un corretto apporto di acqua e si consiglia sempre di praticare attività fisica. Come si è visto, lo Slow Food del Sud Italia è indicato per chi vuole seguire uno stile alimentare corretto, salutare ed equilibrato.