L’UNIONE FA LA FORZA – 17 associazioni di volontariato coinvolte nell’Iniziativa ProBurundi

Presentata l’iniziativa pro-Burundi

Presentata nella sala ovale del Comune di Messina l’iniziativa pro Burundi promossa da CittadinanzAttiva Sicilia Onlus An.tu.do Messina Giostra Ritiro col Patrocinio del Comune di Messina,dell’A.N.I.O.M.R.I.D. ( ass. Naz. Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati) e il contributo di diciassette realtà associative del territorio che sono state ringraziate da Giuseppe Previti

(CittadinanzAttiva Sicilia, Anolf CISL, Cesv Messina, Ipab, Kiwanis Antonello da Messina- Kiwanis international Distretto Italia San Marino, Gi Invisibili, I Francescani di Strada, Lega Antidroga e disagi, Legambiente dei Peloritani, Comitato Civico Messina città dimenticata, Uffico Migrantes Diocesi di Messina, Fondazione di partecipazione Antonello da Messina, Centro di Formazione culturale politico Alcide De Gasperi, Aniomrid, Anai, Tdice, , Associazione Europa Mediterraneo)

Il progetto di solidarietà sociale è stato illustrato nei dettagli dall’avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali e Vicepresidente Nazionale ANIOMRID (ass. Naz. Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati che ha patrocinato, tra gli altri, l’iniziativa) che si è soffermata sull’idea ispiratrice del progetto che è quella di dare l’opportunità al Burundi, il paese piu’ povero del mondo e con l’indice di sviluppo umano piu’ basso del pianeta, di essere artefice della propria crescita dotando la popolazione, per il tramite dell’Associazione Onlus Aiutiamo il Burundi , di presidi indispensabili per il campo visivo come occhiali da vista e da sole usati oltre che cellulari e tablet. Presente l’Assessora ai servizi sociali avv. Alessandra Calafiore che ha portato i saluti del Sindaco Federico Basile ed ha precisato come l’amministrazione Comunale e’ presente e partecipa attivamente all’ iniziativa di elevato valore sociale . In Assessorato politiche sociali, sarà predisposta, ha aggiunto la Calafiore, una postazione con il contenitore di cartone per la raccolta occhiali, cellulari, tablet e computer.

Promotore instancabile dell’iniziativa di elevato valore sociale il dott. Giuseppe Previti coordinatore dell’assemblea territoriale di CittadinanzAttiva Sicilia Onlus An.tu.do Messina Giostra Ritiro, nonche socio del Kiwanis e Presidente della Fondazione di partecipazione Antonello Da Messina, che ha ricordato l’esperienza dell’anno 2022 che ha prodotto ottimi risultati per il Madagascar: inviati in quella raccolta, nella diocesi di Moramanga diretta dal vescovo Mons. Rosario Vella circa 282 occhiali, 54 cellulari e due tablet. Facendo da tramite tra chi vuole liberarsi di vecchi occhiali da vista o da sole e chi ne ha grande necessità, si può garantire un futuro migliore a tante persone. Lo stesso ha precisato Previti, vale per i telefonini, i tablet, e i computer portatili usati.

Portati i saluti in conferenza stampa del Segretario Regionale di CittadinanzAttiva Sicilia, Concetto Trifilò assente per impegni associativi in Palermo.

A seguire sono intervenuti Padre Severin Ndimurwanko parroco di Bordonaro sacerdote originario del Burundi; Enzo Cambria di Anolf Cisl;il Commissario straordinario dell’IPAB Opera Pia Casa Famiglia Regina Elena famiglia Amato, dott. Maddalena Cesare che ha ospitato bambini del Burundi operati in Ospedale a Taormina, per dare testimonianza dell’esperienze vissute; il dott. Aldo Di Blasi per la Lega Antidroga e disagi e il dott. Franco Previte di TDICE Tutela dei Dritti imprese e cittadini europei.

Partner dell’iniziativa anche il Cesv di Messina e l’Ottica GARREFFA di Daniele Garreffa, che provvederà a mettere i gradi corretti su ogni paio di occhiali consegnati, mentre per i telefonini la ditta Md Service procederà, prima dell’invio, alla formattazione degli stessi al fine di cancellare eventuali dati residui in essi contenuti. Da oggi pertanto è possibile trovare in posti diversi della città dei contenitori di cartone e la locandina con richiesta raccolta occhiali, cellulari, tablet e computer con indicazione dei referenti a cui rivolgersi.

La raccolta inizierà il 1° ottobre e si concluderà il 30 novembre 2024. Chiunque può dare una mano rivolgendosi alle Associazioni citate.