MADONIE – Geraci Siculo sul podio ma non vince all’edizione 2021 di Borgo dei borghi

Non è andato alla Sicilia e a Geraci Siculo, il borgo in corsa per l’Isola l’edizione di quest’anno. Il titolo resta, se può essere di consolazione, però al Sud: in Calabria, con il successo di Tropea, incoronata ieri sera durante la puntata speciale di Kilimangiaro, su RaiTre, condotta da Camila Raznovich.

La splendida cittadina calabrese batte le isole Sardegna e Sicilia che però salgono ugualmente sul podio: Baunei (comune della provincia di Nuoro nella subregione dell’Ogliastra), arrivato secondo; e il terzo classificato è Geraci Siculo, nelle Madonie palermitane.