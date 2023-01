MALTEMPO – E’ allerta gialla

Meteo Sicilia: è nuova “allerta gialla” per rovesci e temporali. Il nuovo avviso del Dipartimento regionale della Protezione Civile nel dettaglio.

Meteo Sicilia: diramata per la giornata una nuova “allerta gialla” per rovesci e temporali

Maltempo, allerta meteo oggi, mercoledì 25 gennaio: l’elenco delle regioni a rischio Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Valutata inoltre allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico per alcuni settori di Emilia-Romagna e Sardegna.

Gli effetti dell’ondata di maltempo che ha investito l’Italia si faranno sentire anche oggi, con una nuova allerta meteo per sei regioni del Paese. Nelle prossime ore infatti avremo ancora piogge sparse e nevicate che insisteranno su territori già colpiti con conseguenti rischi per i cittadini, soprattutto al sud.

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha diramato un nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse. Allerta gialla per rischio temporali sulla Sicilia e su alcuni settori di Calabria, Basilicata e Puglia. Valutata inoltre allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico per alcuni settori di Emilia-Romagna e Sardegna.

la situazione

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

sui nebrodi

Da GIOVEDI’ forte peggioramento accompagnato da venti di maestrale che porteranno piogge e calo termico per tutto il weekend e oltre. Saranno possibili grandinate sulla costa e nevicate a bassa quota.

I venti si faranno sentire dalla serata di lunedì e proseguiranno almeno fino a giovedì/venerdì con una pausa a cavallo fra martedì e mercoledì. Nella prima fase le temperature saliranno su valori prossimi ai 18°C/21°C e successivamente scenderanno al di sotto dei 7°C/10°C portando nevicate (si presume) al di sotto dei 1.000 mt. Come anticipato prima, questa è una tendenza che andremo a confermare giornalmente nei prossimi bollettini.

Le previsioni meteo indicano per oggi, mercoledì 25 gennaio, cielo nuvoloso fin dal mattino su gran parte d’Italia con piogge sparse al centro nord e temporali diffusi al sud. Nel dettaglio, al nord avremo piogge sparse e locali nevicate su alpi, prealpi ed appennino settentrionale ma in miglioramento da pomeriggio. Al Centro avremo deboli precipitazioni sparse e qualche nevicata a ridosso dell’Appennino e rovesci o temporali diffusi in Sardegna. Al sud invece rovesci o temporali diffusi su Sicilia e Calabria, in estensione pomeridiana anche ai settori meridionali di Basilicata e Puglia.