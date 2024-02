la nota sulla pagina social del comune pattese. Eestano confermate sia la sfilata di martedì 13 febbraio ed il recupero dell’appuntamento odierno nella giornata di domenica 18 febbraio con il Gran Carnevalone Pattese.

L’Amministrazione Comunale di Patti comunica che la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in programma nella giornata di domenica 11 febbraio è stata rinviata.

La decisione è stata adottata dopo un’attenta valutazione che ha tenuto conto di tutti gli aspetti organizzativi derivanti dalle incerte previsioni meteo. L’elevato rischio di pioggia, nelle ore antecedenti l’inizio della sfilata, non fornisce adeguate garanzie sulla salvaguardia dei partecipanti e sulle tempistiche per lo svolgimento del corteo carnascialesco.

Inoltre eventuali improvvise precipitazioni rischierebbero di danneggiare irrimediabilmente le opere redatte con passione dai tanti carristi e da chi ha lavorato ai gruppi mascherati ipotecando i successivi appuntamenti.