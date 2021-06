MARCO ZENNARO – Liberato, ma non libero

“Riprendiamoci Marco Zennaro”. E’ stato lo slogan lanciato da CasaPound che aveva annunciato due manifestazioni, a Milano e Roma, per chiedere a gran voce di riportare in Italia l’imprenditore veneto detenuto in Sudan

Oggi la svolta. L’imprenditore è ai domiciliari in un hotel. ‘Dovrà comunque restare nel Paese’

L’imprenditore italiano Marco Zennaro, in carcere in Sudan da circa due mesi, è stato rilasciato in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico, già nei prossimi giorni. Lo confermano fonti della Farnesina. La scarcerazione è arrivata nel primo pomeriggio di quest’oggi, nel quadro di un lungo negoziato costantemente seguito dall’ambasciatore a Khartoum e dal Direttore Generale Luigi Vignali, che si era già recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del Ministro Di Maio.

Zennaro dovrà comunque restare in Sudan per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto.

Il documento di CasaPound, tra i pochi movimento che si era attivato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso dell’imprenditore e che giovedì prossimo aveva organizzato manifestazioni a Roma e Milano Marco Zennaro è un imprenditore veneziano detenuto in Sudan da oltre due mesi per una non chiara controversia commerciale. “Da oltre due mesi un cittadino italiano è detenuto nel commissariato della capitale Khartoum In un’unica stanza, dove sono stati ammassati una 50ina di altri detenuti. Con una temperatura che raggiunge i 46 gradi.