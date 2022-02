MEDICI SOSPESI – 4 medici. non vaccinati, somministravano vaccini negli hub dell’Asp Messinese

Lo ha reso noto il commissario straordinario dell’Azienza Sanitaria Provinciale, Dino Alagna.

I medici sono stati sollevati dall’incarico

Le sanzioni sono state immediate, e diventano attualmente 90 i medici sospesi che se la situazione viste le revoche – 15 – la richiesta di atti e chiarimenti è in costante evoluzione e conta anche 7 ritiri degli atti di sospensione.

Il caso

Dovevano convincere coloro che andavano a vaccinarsi e soprattutto tranquillizzarli, ma loro non erano per nulla convinti e, soprattutto, non erano vaccinati ed erano più esposti al rischio contagio. Sono stati sollevati dall’incarico e rientrano nell’elenco dei medici sospesi. L’Azienda sanitaria mantiene un’altissima attenzione sull’argomento.

Intanto si attende un incontro per dirimere ogni dubbio sul mantenimento degli hub dedicati ai tamponi. Si propendere per il loro mantenimento ma con un ridimensionamento degli orari, questo a Giostra e all’ex gasometro

L’ospedale di Barcellona la prossima settimana chiuderà le porte al Covid. «Sarà riconvertito – spiega Alagna – tornando alla sue normali attività, chiudendo il reparto di degenza ordinaria dedicato ai pazienti Covid».

Scongiurata, poi, definitivamente l’ipotesi di aumentare i posti letto dedicati al Covid all’ospedale Piemonte, che tanto aveva fatto allarmare la politica e il comitato “Salviamo l’ospedale Piemonte”.

Intanto mercoledì pomeriggio a Patti è stata programmata un giornata di animazione all’interno all’hub vaccinale pediatrico.