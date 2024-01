MILAZZO – La Regione assegna 100 mila euro per attività di promozione turistica

La nota del sindaco Pippo Midili

La legge finanziaria varata dalla Regione porta in dote alla città del Capo, 100.000 euro per la promozione turistica del territorio.

Lo ha reso noto il sindaco Pippo Midili che, nel ringraziare “per l’ennesima attenzione mostrata nei confronti di Milazzo dal deputato Pino Galluzzo”, conferma che le somme permetteranno di portare avanti, unitamente al supporto dei privati, iniziative finalizzate ad assicurare a Milazzo “un ruolo sempre più di primo piano nell’offerta di eventi culturali e artistici nella nostra regione”.

“Già lo scorso anno, in occasione della realizzazione di una nuova tribuna al Castello – afferma il sindaco – abbiamo fatto ripartire le manifestazioni estive che negli anni ’90 hanno fatto conoscere Milazzo a livello nazionale, grazie alla presenza di grandi artisti. Grazie al supporto di sponsor che hanno creduto nel nostro progetto di rilancio dell’immagine della città in ambito turistico ed economico, abbiamo allestito un cartellone di rilievo. Adesso con queste ulteriori risorse, potremo programmare – e lo stiamo facendo già da adesso – un’altra stagione di qualità per rendere sempre più attrattiva la nostra città. Ed è chiaro che muovendoci per tempo potremo anche avviare una sinergia con gli operatori turistici per far sì che queste manifestazioni rappresentino anche un valore aggiunto per favorire la permanenza a Milazzo dei vacanzieri”.

Di programmazione il sindaco ha parlato anche con l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata che è stata in visita a palazzo dell’Aquila.

Il primo cittadino dopo aver dato atto con grande soddisfazione della disponibilità della rappresentante del governo regionale nei confronti di Milazzo, ha concordato con la stessa, sulla necessità della concertazione quale strumento da realizzare per meglio identificare le azioni necessarie e prioritarie a dare respiro all’intero settore turistico e consentire alla città del Capo, alla provincia di Messina e alla Sicilia di raggiungere i traguardi che merita.