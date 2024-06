MISS MONDO – Due siciliane ad un passo dal titolo nazionale

Premio Dress Award assegnato alla Stilista catanese Grazia Verzì

Si svolgerà domani, Domenica 16 giugno a Gallipoli (Lecce) la finale nazionale di Miss Mondo. Tra le 25 finaliste provenienti da ogni parte d’Italia anche due ragazze siciliane: Martina Avagliano di Priolo (SR) e Maria Grazia Ferro di Mirabella Imbaccari (CT) ancora in gara per conquistare l’ambita corona che da diritto a rappresentare l’Italia alla finale Internazionale di Miss World, la più antica e prestigiosa kermesse del pianeta che a marzo, in India, ha incoronato Miss World Krystyna Pyszkovà della Repubblica Ceca.

Le miss finaliste inizialmente erano 120 in rappresentanza di tutte le regioni italiane tra queste nove ragazze siciliane, poi tra passerelle e prove di talento domenica 3 giugno sono state decretare 50 pre-finaliste, a seguire la rosa si è ristretta a 25 con Martina e Maria Grazia che stanno provando a difendere i colori siciliani non solo con la bellezza ma anche con spiccate doti di talento.

Martina Avagliano che studia canto lirico al Liceo Gargallo di Siracusa durante una selezione di talento ha stupito e sbaragliato, imponendosi con la sua stupenda voce in un aria lirica ispirata alla libertà della donna. “Quale vittoria migliore essere apprezzata per il talento e non solo per la bellezza” si legge tra centinaia di apprezzamenti sui social.

Stesso entusiasmo anche a Mirabella Imbaccari paese di origine di Maria Grazia Ferro che durante le selezioni a Catania ha conquistato la fascia regionale di Miss Mondo Sicilia 2024.

Soddisfazione per Giuseppe Stramandino responsabile del concorso Miss Mondo per Sicilia e Lombardia, insieme alle due Miss Siciliane hanno conquistato la finale nazionale anche Nicole Cena e Sharon Pierro e Lucrezia Mangilli già Miss Ciao Darwin di Canale 5 e recentemente eletta Miss Mondo Lombardia.

In attesa della finalissima è stato assegnato il premio “Miss Mondo Dress Award” alla Stilista Grazia Verzi di Biancavilla (Catania) per i migliori e creativi outfit dell’evento.

Miss World coinvolge 140 Paesi di tutto il mondo ed è seguito da più di 2 miliardi di persone, in alcune aree del mondo rappresenta l’evento televisivo annuale più visto ed atteso.