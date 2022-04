MMA – Giuseppe Ruggeri vince a Manchester

(8-0) vince su Trueman, per decisione unanime rompendosi il ginocchio nei minuti iniziali del primo round, rispondendo colpo su colpo e conducendo una battaglia incredibile senza un appoggio!

Dal suo Team scrivono sui social: Impossibile non rimanere con il fiato sospeso per il match al cardiopalma del nostro Gear Fifth Giuseppe Ruggeri , che ci regala una meravigliosa vittoria che lo porta ad un immacolato 8-0! Il futuro porta anche il nome di Giuseppe Ruggeri!