MONTAGNAREALE – Canta con la luna e ai suoi riflessi languidi dalle alte vinedde….

La serata con Carlo Muratori conferma la scelta di qualità di “Musica e Teatro sotto le stelle” a Montagnareale fatta da Mario Incudine su input della Banca della Speranza di Nicola Calabria

Toccante l’omaggio a Rosa Balistreri con “Cantu e cuntu”

“Canta con la luna e ai suoi riflessi languidi dalle alte vinedde di Montagnareale, Carlo Muratori. E cunta di prescia e pacenzia, di grano e sale più chiaro dei raggi lunari. “Chiaru e finu è u sa’ ” banniava, nei ricordi della sua giovinezza, un venditore di sale dal suo carretto.

“Sale”, oltre che il titolo di un suo album, è quello del suo spettacolo. Sale come sinonimo di purezza e sapienza. Sale del mare e terre di Priolo, in luoghi che richiamavano antichi insediamenti di genti provenienti da altre e lontane genti ma ora contaminati da un reticolato di tubi e prometei fuochi di nero petrolio.

Sicilia antica e moderna quella di Muratori nella musica e nei canti che, come la circolarità di un tamburo o di un cerchio di legno, rendono attuali le sonorità della lingua siciliana.

I ritmi della sua chitarra interagiscono con il basso elettrico e le percussioni dei bravi Marco Carnemolla e Francesco Bazzano, mentre la fisarmonica e la voce di Maria Teresa Arturia richiamano l’immagine di un telaio antico…ogni sonorità un filo tessuto, ogni nota cantata come una attesa del filo successivo.

E infine due canti preunitari sulla venuta del capo dei mille “Anibardo” e sulla delusione di un siciliano nel ritrovarsi “talianu”, ma più vessato e povero di prima, ci ricordano i mali atavici del nostro Paese, tra inconcludente retorica, demagogia e finte rivoluzioni.

T.A.