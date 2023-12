MOSTRE – Cocco Arte Contemporanea presenta “Anthology”, la personale di Nino Siragusa

A cura di Laura Faranda

Sabato 16 Dicembre, ore 18.00, lo studio d’arte “Cocco Arte Contemporanea” presenta “Anthology”, mostra personale di Nino Siragusa. A cura di Laura Faranda.

Antonio Siragusa (classe 1980) è un artista contemporaneo, siciliano, originario di Messina. Città in cui vive e lavora. Ma è sempre in movimento; collaborando, oltre che con diverse gallerie siciliane ed italiane, anche con alcune negli Stati Uniti, specialmente a New York.

Animo creativo a tutto tondo.

Pittore, fotografo, videomaker, compositore jazz, polistrumentista.

Da Cocco Arte Contemporanea presenta una sua raccolta antologica di opere (figurative ed astratte; di dimensione piccola -anche piccolissima -, media, grande), che si rivela sempre di qualità, certamente originale, con una vena malinconica verso la “sua” Sicilia e Messina, ma poi con grande respiro internazionale. Toccando (in modo assolutamente personale) sfumature dei movimenti artistici-contemporanei più originali come il New Dada. Quest’ultimo (per chi “se lo fosse perso) si è caratterizzato per mettere in luce (attraverso tele monocrame e figurative, a più velature, realizzate con tecniche miste, dai colori intensi, alle volte “pop”, riconoscibili a primo impatto) frammenti di vita.

Una mostra “jazz” come la poetica del suo autore e “figlia” del suo tempo sia da un punto di vista artistico, che da un punto di vista umano. Tra sacro e profano. Fra il gioco e la serietà. Rivolgendo attenzione anche a tematiche sociali, con profonde riflessioni sui moti dell’animo umano.

La mostra resta in corso fino al 2 marzo 2024, l’ ingresso è gratuito.

COCCO ARTE CONTEMPORANEA

presenta

“Anthology”

Mostra personale di Nino Siragusa

A cura di

Laura Faranda

Catalogo a cura di Di Nicolò Edizioni

Testi

Laura Faranda (Cocco Arte Contemporanea)