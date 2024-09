MOSTRE DA VEDERE – A Brolo “il lavoro d’altri tempi”

Un viaggio fotografico nel passato alla scoperta delle radici del nostro paese

“Il lavoro di altri tempi” è una mostra fotografica che offre un affascinante viaggio nel passato, raccontando attraverso immagini d’epoca la vita quotidiana, i mestieri e le fatiche di chi ha contribuito a costruire il nostro paese. L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire volti, gesti e storie di un mondo ormai scomparso, ma che continua a vivere nei ricordi e nella memoria collettiva.

La mostra si terrà domani all’interno della villa comunale, in occasione della premiazione del concorso fotografico promosso dall’associazione Pro Loco “Brolo Click”. Questo concorso ha l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso lo sguardo sensibile di chi lo vive e lo racconta.

Le fotografie “storiche” esposte sono tratte dall’archivio del compianto fotografo Tindaro Pidonti il cui talento e passione hanno immortalato con straordinaria maestria, conservando e recuperando anche molti scatti del padre Giuseppe, frammenti di vita di un’epoca lontana.

A Tindaro è dedicato il concorso. Le sue foto esposte – la mostra è curata dal figlio Giuseppe – non solo celebrano la sua arte, ma offrono anche un tributo a tutti coloro che, con il proprio lavoro, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della comunità.

L’evento si preannuncia come un’opportunità emozionante per immergersi in un passato ricco di valori e tradizioni, attraverso immagini che raccontano storie di sacrificio, orgoglio e determinazione. Un omaggio visivo a generazioni di uomini e donne che hanno plasmato, con le loro mani e il loro sudore, il nostro presente.

“Il lavoro di altri tempi” promette di essere più di una semplice mostra: sarà un’occasione per riflettere sul significato del lavoro, della fatica e dell’identità comunitaria, riscoprendo un legame profondo con le nostre radici. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di storia, fotografia e cultura locale.

