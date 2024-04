MOTORADUNI GUZZI – Sull’Etna… una moltitudine

Le foto di una grande Festa, quella per il ventennale del Club dei

Un week end pieno di moto iconiche, che hanno un fascino senza tempo.

C’erano le sportive, le stradali, i custom, le ultime arrivate, e poi le storiche, quelle d’epoca ma tutte con l’inconfondibile aquilotto delle Moto Guzzi. Così se si tratti della Nevada, delle California, dell’Imola o del V35, delle ultime arrivate in concessionaria, poco importa, la gente si fermava a guardarle, ad ammirarle, a volerle… a ricordare.

Il raduno, organizzato in maniera impeccabile, è servito anche per confrontarsi, far ritrovare amici, accendere nuovi rapporti, fissare altri appuntamenti,

“complimenti, bella moto”

Gli organizzatori:

I Guzzisti Dell’Etna ( dalla home page del loro sito) si costituiscono ufficialmente il 22 Gennaio 2004 e rappresentano quindi, una delle più fortunate testimonianze di longevità e appartenenza al marchio Moto Guzzi, in Sicilia. Fondatori del “Moto Guzzi Club Area Mediterranea” insieme agli amici MGC Capo di Leuca, MGC Malta ed MGC Hellenic. Il club gode della partecipazione di oltre 40 soci, tutti rigorosamente possessori e appassionati di Guzzi di tutte le annate; motociclisti di età compresa tra i 30 e gli 80 anni, che fanno di questo gruppo un singolare esempio di aggregazione e passione per la Guzzi.

Sono capitanati da un Presidente altrettanto singolare: Gregorio Nastasi, conosciutissimo Guzzista DOC, appassionato e grande viaggiatore che sa bene come “tirare il carretto” e dare sempre nuova linfa al Club. Il loro motto: “Si non su fusi ne vulemu” (Se non sono fusi non li vogliamo), scherzosamente “fusi di testa”, riferito alle diverse personalità/età di ciascuno dei soci ma realmente “fusi” in un’unica grande passione che li porta in giro per la Trinacria e per l’Europa con entusiasmo e sincerità.

Alcuni scatti presi da facebook