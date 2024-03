NASO – 120mila euro per la messa in sicurezza della Fiumara di Naso

Finanziamento destinato alla messa in sicurezza della Fiumara di Naso

“La costante sinergia con la Regione ed i vari dipartimenti, continua a portare nella città di Naso importanti risultati. Nelle ultime ore l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, ha concesso un finanziamento di € 120.000,00 che servirà per realizzare lavori urgenti di manutenzione ordinaria o straordinaria, presso la Fiumara di Naso”. C’è molta soddisfazione nelle parole del sindaco Gaetano Nanì, nell’annunciare la firma, avvenuta nella giornata di mercoledì, della convenzione che garantirà l’attuazione e la gestione di interventi, in una parte di territorio comunale, che merita grande attenzione. “Mi preme sottolineare il costante e proficuo lavoro dell’assessore Nino Letizia che unitamente all’ufficio tecnico, stanno attenzionando ogni criticità del vasto territorio di Naso. Grazie a questo finanziamento di 120.000 euro – continua Nanì – riusciremo a sistemare la parte terminale del torrente in località Ponte Naso. Sarà quindi effettuato un accurato decespugliamento e relativo scarico del materiale detritico sovralluvionato, cosa che ci permetterà di mettere in sicurezza il corso d’acqua ed il territorio circostante”. Il sindaco, infine, concede una ulteriore piccola anticipazione: “Sono in via di definizione altri importanti accordi, ovvero, prove tangibili di un certosino lavoro che senza tanto clamore stiamo alimentando giorno dopo giorno, ed il cui unico obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita di chi risiede nella nostra splendida città”.