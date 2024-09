NUMANA – Inaugurata la Academy di Miss Italia

– di Saverio Albanese –

NUMANA (ANCONA)– Il Concorso di Miss Italia ha voltato definitivamente pagina, compiendo un passaggio importante della sua evoluzione. Difatti, le 40 ragazze che hanno staccato il “pass” per l’anticamera di questa 85esima edizione del concorso più longevo e prestigioso del nostro Bel paese, guidato con tenacia, carisma e autorevolezza dalla patron Patrizia Mirigliani, hanno abbandonato momentaneamente la passerella e prendono lezione nella stessa sala che, fino a domenica scorsa, ha ospitato i casting e le selezioni delle prefinali.

Si è aperta infatti a Numana, nelle Marche, l’Academy di Miss Italia, iniziativa ideata e voluta fortemente dalla Patrizia Mirigliani, che prevede per le miss ogni giorno degli incontri con delle docenti, tutte donne, portatrici di esperienze in vari campi. A inaugurare l’Academy è stata lunedì Chiara Franchi, brand advisor, esperta di fashion marketing e autrice. «Ho spiegato alle ragazze – ha detto – come riconoscere il proprio valore e come comunicarlo al meglio. C’è stato uno scambio di opinioni ed ho spiegato loro quali sono gli strumenti di personal branding che mi auguro potranno aiutarle in questo meraviglioso percorso e nella loro vita come donne, come professioniste. Ho dato loro una serie di spunti per far uscire la loro brand identity – prosegue docente di fashion marketing e brand management allo IED di Milano – affinché possano raccontarsi e darsi il giusto valore, al netto dell’estetica. Sono rimasta colpita dalla loro curiosità. È stato bellissimo scoprire la loro fame di conoscenza e la loro voglia di acquisire nuove competenze. Ho sentito un forte coinvolgimento quando le ho messe alla prova con un esercizio. Le miss sono un terreno fertile sul quale si può mettere a frutto una pianta. Nell’insegnamento mi piace, in particolar modo, la reazione degli allievi».

Molto entusiasta di questa nuova iniziativa è la patron Patrizia Mirigliani: «L’Academy è la prova di come Miss Italia abbia dato una svolta determinante al Concorso, per le donne e grazie alle donne, attraverso il contributo di formatrici d’eccezione come le nostre coach. La collaborazione con autorevoli rappresentanti di istituzioni quali l’Università di Urbino e la Polizia di Stato vanno proprio in questa direzione –prosegue la deux ex machina del concorso di bellezza per antonomasia–. Sarà una settimana intensa, carica di emozioni e di entusiasmo, di cui le miss sapranno far tesoro per la vita».

Ieri le ragazze sono state in Università a Urbino, dove la professoressa Anna Maria Ambrosini Massari, docente di Storia dell’Arte Moderna, a tenuto una lezione apposita intitolata ‘Da dea a donna a persona: il corpo della donna tra arte e immagine’, per scoprire l’evoluzione della iconografia femminile nella storia dell’arte, partendo dalla celeberrima immagine intitolata ‘Libertà che Guida il Popolo’ di Delacroix.

Nei prossimi giorni, invece, sono previsti gli interventi della psicologa Flaminia Bolzan, della modella pro-age Valeria Sechi, del medico esperto in nutrigenetica Ylenia Cisale e della dott.ssa Eugenia Sepe, vicequestore della Polizia di Stato di Macerata che, con insieme alla dirigente della divisione Anticrimine della Questura Patrizia Peroni, terrà un incontro dedicato al tema della violenza di genere.

Domenica 15 settembre si conosceranno i nomi delle 15 finaliste più tre riserve, che si contenderanno la fascia più ambita, quella di Miss Italia 2024, che sostituirà nell’albo doro del concorso la stupefacente piemontese nata a Bra, ma residente a Cervere, in provincia di Cuneo, Francesca Bergesio. Le due ragazze siciliane Elena Dibattista – Miss Sicilia e Vittoria Ciulla – Miss Miluna Sicilia, nonché quelle calabresi Anna Claudia Celi – Miss Calabria e Sofia Lenti – Miss Sorriso Calabria, puntano fortemente ad entrare nel lotto nelle migliori.

La finale è in programma il 22 settembre, con ogni probabilità, sempre nelle Marche.

Ecco l’elenco completo delle 40 ragazze ammesse all’Academy:

Francesca Spinelli – Miss Piemonte,

Chiara Frezza – Miss Valle D’Aosta,

Sveva Lamberti – Miss Lombardia,

Fabiana Trentin – Miss Trentino,

Eleonora Paron – Miss Friuli Venezia Giulia,

Giulia Caramel – Miss Veneto,

Dorotea Carniglia – Miss Liguria,

Linda Fabbri – Miss Emilia Romagna,

Ofelia Passaponti – Miss Toscana,

Nicole Caccavale – Miss Umbria,

Vittoria Latini – Miss Marche,

Ludovica Cretone – Miss Abruzzo,

Soraya Galuppi – Miss Lazio,

Nausica Marasca – Miss Molise,

Angela De Filippo – Miss Campania,

Deborah Capece – Miss Basilicata,

Nicoletta Pentrelli – Miss Puglia,

Anna Claudia Celi – Miss Calabria,

Elena Dibattista – Miss Sicilia,

Rebecca Cossu – Miss Sardegna,

Elisa Armosini – Miss Social Sardegna,

Arianna Ciamei – Miss Miluna Lazio,

Beatrice Mazzoni – Miss Roma,

Fabiana Mastrojanni – Miss San Valentino La Città degli Innamorati,

Silvia Ghio – Miss Eleganza Piemonte e Valle D’Aosta,

Jennifer Veratti – Miss Social Emilia Romagna,

Sofia Lenti – Miss Sorriso Calabria,

Noemi Fasiello – Miss Miluna Campania,

Vittoria Morga – Miss Miluna Puglia,

Caterina Vincenti – Miss Social Lombardia,

Matilde Gonfiantini – Miss Eleganza Toscana

Irene Boschi – Miss Sorriso Marche,

Beatrice Scintu – Miss Cinema Roma,

Nicole Vioto – Miss Eleganza Veneto,

Mariama Diop – Miss Framesi Lombardia,

Denise Uguccioni – Miss Rocchetta Bellezza Liguria,

Laura Romersi – Miss Eleganza Emilia Romagna,

Ludovica Lenoci – Miss Eleganza Puglia,

Vittoria Ciulla – Miss Miluna Sicilia,

Martina Anatriello – Miss Sport Givova Campania