NUOVA DC- Nuovi “quadri” politici sotto l’ombrellone? Totò Cuffaro aggi al “sunset” di Capo d’Orlando

Aperitivo politico al lido orlandino. Totò Cuffaro, al rientro da Lipari incontra i “quadri” della nuova DC messinese. C’è aria di congresso, di nomine e soprattutto di prossimi impegni elettorali.

L’ex presidente della Regione siciliana, Totò Cuffaro, dopo essere stato a Lipari dove ha trascorso, non disdicendo qualche impegno politico, il ferragosto oggi non si è sottratto all’entusiasmo dei suoi aficionados e politici della provincia. Così nel pomeriggio, al Sunset Beach Club, il segretario politico nazionale della Democrazia cristiana ha incontrato alcuni amici, molti sostenitori e tanta gente della nuova e vecchia democrazia cristiana. Tutto nell’ambito della riorganizzazione della partito, del prossimo congresso, che i buoni informati danno per settembre, e soprattutto dei nuovi impegni elettorali (comprese le elezioni provinciali).

” Abbiamo – ha detto Cuffaro – un sogno, bellissimo e difficile ma non utopico. Per lui è quasi un mantra. E come già detto alle Eolie evidenzia: “Vogliamo un Paese dove noi, i nostri figli, i nostri nipoti possano vivere in un sistema politico democratico e popolare. Vogliamo un Paese dove si possa votare un partito di valori, libero, aperto, plurale, che garantisca diritti, giustizia, e libertà. Un partito, la Democrazia Cristiana, che sia protagonista nella politica e nella società”.

Tra i volti visti nel pomeriggio, giusto per fare qualche nome: Maria Vittoria Cipriano, Carmelo Rizzo, Renato Grassi, Maria Grazia Riscifuli, Giuseppe Drago, Cristina Ponzio, Federico Raineri, Giuseppe Di Mulo, e tra gli amministratori: il Sindaco di San Marco d’Alunzio, Filippo Miracula; Melinda Caruso consigliere Fondachelli Fantina e Pippo Previti- vice segretario comunale DC Messina e Nino Letizia assessore comunale a Naso.